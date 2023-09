Chöre der JMS starten schwungvoll ins neue Schuljahr

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2023/2024 starten auch die Chöre der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) wieder in eine neue und spannende Saison. Mit über 150 singenden Kindern und Jugendlichen in allen Altersstufen gehören die Chöre der JMS zu den erfolgreichsten Kinder– und Jugendchören in Deutschland, was die jungen Allgäuer Sängerinnen und Sänger zuletzt beim Deutschen Chorfest in Stuttgart sowie beim Kinder– und Jugendchorwettbewerb in Erwitte/Nordrhein–Westfalen eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.

Für Chorleiter Christian Feichtmair steht bei allen ehrgeizigen Zielen aber vor allem die Freude am Gesang und die Chorgemeinschaft in Vordergrund: „Die wöchentlichen Proben sind für viele Erholung und Abwechslung im Schul– und Alltagsstress. Singen tut gut und befreit die Seele. Sehr beliebt bei unseren Sängerinnen und Sängern sind die regelmäßigen Chorfreizeiten sowie unsere Chorreisen.“

Dieses Schuljahr sind Auftritte beim Adventskonzert der JMS im Rahmen der Isnyer Schlossweihnacht und der Landesgartenschau in Wangen geplant. Auch eine Chorfreizeit im Kloster Rot an der Rot steht wieder auf dem Programm. Singfreudige Kinder und Jugendliche sind jederzeit in den Chören willkommen. Der Kinderchor (1.-3. Klasse) probt montags von 16 bis 16.45 Uhr. Jugendchor (4.-7. Klasse) und Kammerchor (ab 8. Klasse) proben ebenfalls montags von 17.30 bis 19 Uhr beziehungsweise von 18.30 bis 20 Uhr. Die Chorproben finden in Wangen im Chorraum der JMS in der Wolfgangstraße statt.

Für Jungs der Klassen 3—7 gibt es dieses Schuljahr zudem die Möglichkeit in einem Knabenchor mitzuwirken. Die „Boys Voices“ proben donnerstags von 16 bis 16.45 Uhr. Weitere Informationen erteilt gerne die Geschäftsstelle der JMS, Telefon 07522/97040.