Chancenlos gegen den Tabellenführer

Die erste Mannschaft des TTC Wangen trat am Samstag in der Tischtennis-Landesklasse beim Tabellenführer TSV Laupheim an und war bei der 3:9-Niederlage in allen Belangen unterlegen. Den kurzfristigen Ausfall von Philipp Sohler und Marcel Kunkel konnten die eingesprungenen Nachrücker Nico Heine und Klaus Angele wie erwartet nicht kompensieren.

Kunert/Halder kämpfen sich zurück

In den Eingangsdoppeln erwischten die Gastgeber Staudenecker/Reiser die Wangener Stocker/Fricker auf dem falschen Fuß und gewannen mit 3:0 Sätzen. Auch Kunert/Halder sahen nach den verlorenen ersten beiden Sätzen gegen Henrich/Oelmaier zunächst wie die sicheren Verlierer aus, fanden allerdings dank einer guten Taktik zurück ins Match und holten einen Punkt für den TTC. Keine Chance hatten dagegen Heine/Angele in drei Sätzen gegen Eisele/Massmann.

Gegen die Laupheimer Nummer 1, Stefan Staudenecker, hatte Martin Stocker beim 2:11, 7:11, 13:15 klar das Nachsehen. Im Parallelspiel verlor Simon Kunert gegen Sven-Timo Reiser ebenfalls deutlich mit 0:3.

Im mittleren Paarkreuz hielt Andreas Fricker gegen Thomas Henrich gut mit, musste aber nach einer 2:1-Satzführung letztlich noch eine 2:3-Niederlage akzeptieren. Spannend war der Vergleich zwischen Stefan Halder und Ralf Oelmaier. Mit 12:10, 11:8, 17:19 und 13:11 endete der harte Fight zugunsten des Wangeners.

Hochklassiges Match an der Spitzenposition

Die Wangener Ersatzspieler hatten anschließend keine echte Chance. Klaus Angele verlor 0:3 gegen Alexander Eisele und auch Nico Heine unterlag mit 0:3 gegen Rico Massmann.

Sehenswert war das Spiel der nominell besten Spieler beider Mannschaften. Mit 13:11, 11:4, 5:11 und 15:13 holte der Wangener nach zahlreichen spektakulären Ballwechseln einen Punkt gegen Stefan Staudenecker für seine Mannschaft. In den fünften Satz ging das Einzel zwischen Sven-Timo Reiser und Martin Stocker, das der Laupheimer im Entscheidungssatz mit 11:6 für sich verbuchen konnte.

Ebenfalls eine enge Partie lieferten sich Stefan Halder und Thomas Henrich. Am Ende hieß es 3:2 für den Laupheimer, der damit den Siegpunkt zum 9:3 für die Gastgeber holte.

Weitere Spiele:

Bezirksliga Senioren: TSV Meckenbeuren - 1.TTC Wangen 6:2

Bezirksliga: TG Bad Waldsee - 1.TTC Wangen II 9:3

Kreisliga A: 1.TTC Wangen III - TTF Kißlegg II 9:3