CD-Verkauf zugunsten der Fluthilfe Prato

Ab sofort können CDs zugunsten der Fluthilfe Prato gekauft werden. Der Verkaufspreis von zehn Euro geht in voller Höhe an die Betroffenen der Überschwemmungen in Wangens italienischer Partnerstadt.

