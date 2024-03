16 Personen sind zum Treffen des Bündnisses Landkreis Ravensburg Nazifrei ins Jugendhaus in Wangen gekommen. Eine einzelne Person, die sich künftig um alles kümmern will und wird, fand sich nicht. Dafür soll als Gruppe gearbeitet werden, die sich gegenseitig austauscht und informiert - und gegebenenfalls kleinere Aufgaben übernimmt. Einig waren sich alle Teilnehmenden, dass es weitergehen soll in der für sie wichtigen Sache.

Das sind die Ursprünge des Bündnisses

Im Oktober 2019 hat sich das Bündnis Landkreis Ravensburg Nazifrei gegründet. Initiatorin war damals die grüne Landtagsabgeordnete Petra Krebs, die von den rechten Konzerten in Seibranz im Oktober 2017 und in Aichstetten im Juli 2018 geschockt war und etwas gegen die hiesige rechtsradikale Skinheadkameradschaft und die mit ihr verbundenen Neonazigruppierungen unternehmen wollte. Unterstützt wurde Krebs damals von Landrat Harald Sievers - und mehr als 300 Einzelpersonen und Gruppierungen, die das Grundsatzpapier mitunterzeichneten. In der Folge gab es dann Aktionen an Schulen, den Film „Blut muss fließen“ und Vorträge von Undercover-Reportern.

Auf die Ursprünge des Bündnisses ging Krebs auch beim jüngsten Treffen ein. Während Corona sei es etwas ruhiger geworden, sagte Krebs, die aber auch in dieser Zeit zum Allgäuer Recherche-Netzwerk Allgäu rechtsaußen und deren Chefredakteur Sebastian Lipp Kontakte hielt. Krebs erinnerte auch an diverse Hakenkreuz-Schmierereien und das „Hakenkreuz im Schnee“ vor ihrem Büro an der Ravensburger Straße im Jahre 2020.

Demokratie-Demos wurden angesprochen

„Aufgelöst“ haben sich die Rechtsradikalen nach Krebs Einschätzung nicht, fanden sich teilweise in Querdenkerbewegungen und unterwanderten auch die jüngsten Bauernproteste. „Beflügelnd“ nannte Krebs allerdings die noch immer andauernden Demokratie-Demos in ganz Deutschland.

Es folgte ein Austausch aller am Treffen im Jugendhaus Teilnehmenden, die ihre Sorgen und Ängste, aber auch jüngste Vorfälle oder Themenvorschläge thematisierten. Unter ihnen war auch Grünen-Stadtrat Ayhan Coskun, der unter anderem darüber berichtete, wie die Stimmung unter Migrantengruppen, die er kenne und erlebe, sei - nach den Correctiv-Recherchen und den Remigration-Gedanken einiger hochrangiger Politiker und Unternehmer sowie Neonazis:

Sie fühlen sich außen vor, und manche überlegen sich, was sie tun, wenn es so weit ist und wie sie von hier wegkommen. Ayhan Coskun

Facebook-Gruppe hat rund 220 Mitglieder

Coskun, der schon bislang die Facebook-Seite „Bündnis Landkreis Ravensburg Nazifrei“ mit 219 Mitgliedern pflegt, wird dies auch weiterhin tun. Auf einer Liste konnten sich alle eintragen, die sich im Sinne des Bündnisses vernetzen und auch kleinere Aufgaben übernehmen wollen. Darunter ist auch Amelie Nerb, die eine Mitarbeit zusagte.

Ganz ohne das Büro von Landtagsabgeordneter Petra Krebs wird es (vorerst) aber nicht gehen. Unter [email protected] können sich auch weiterhin Menschen melden, die mit auf die Liste möchten - und so beispielsweise auch von Terminen in der Region oder themennahen Entscheidungen aus dem Landtag erfahren.