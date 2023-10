Brasilianische Musik im Jazz Point Wangen

Die ganze Bandbreite brasilianischer Musik kann man im Jazz Point Wangen am Freitag, 20. Oktober, erleben, wenn das Agora Quartett im Clublokal Schwarzer Hasen in Beutelsau auftritt. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Die Sängerin Marcia Bittencourt stammt aus Rio de Janeiro, der Stadt der Samba und der Bossa Nova. Zusammen mit dem Michael Arlt Trio kommt sie nach Wangen, um stimmgewaltig und charmant den reichen Schatz brasilianischer Musik zu uns zu bringen. Samba, Partido Alto, Bossa Nova und Baiao werden mal rhythmisch und tanzend, mal nachdenklich und kammermusikalisch, aber immer mit großer Leichtigkeit präsentiert. „Das Agora Quartett bietet ein mitreißendes Programm mit vielen Schattierungen, das jenseits einer klischeehaften Brazil-Kopie hörenswerte Kompositionen von Roberto Menescal, Ivan Lins, Jorge Ben, Djavan, Ary Barroso und Tom Jobim in spannenden Fassungen auf die Bühne bringt“, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789.