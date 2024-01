In Leupolz hat es am frühen Samstagmorgen in einem Einfamilienhaus gebrannt. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es entstand Sachschaden, die Bewohner blieben unverletzt. Dass nichts Schlimmeres passierte ist einem aufmerksamen Zeitungsausträger zu verdanken.

Am frühen Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr entdeckte ein Zeitungsausträger in Leupolz den Brand und zögerte laut Polizeibericht nicht lange. Er weckte auch die beiden 75 und 77 Jahre alten Bewohner, so dass sie ihr Einfamilienhaus unverletzt verlassen konnten.

Was den Brand verursacht haben könnnte

„Nach bisherigen Erkenntnissen fing das Vordach im Obergeschosses Feuer. Auslösend könnte eine brennende Kerze auf einer hölzernen Fensterbank gewesen sein“, teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit.

Die Feuerwehr löschte das entstehende Feuer innerhalb weniger Minuten. Die Rettungskräfte der Feuerwehr und des DRK waren mit beinahe 100 Personen und 16 Fahrzeugen vor Ort. Den entstandenen Gebäudeschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.