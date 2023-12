In den Unterhalt und die Sanierung der Kläranlage Pflegelberg steckt die Stadt Wangen über ihren Eigenbetrieb Abwasserwerk in den kommenden Jahren weitere Millionen. So sollen beispielsweise bis 2025 das Schneckenhebewerk des Regenüberlaufbeckens modernisiert und die Schlammentwässerung umgebaut werden. Letzteres hängt mit dem Betriebsende der benachbarten Biogasanlage zusammen, alle Fragen zur auslaufenden Kooperation konnten aber in der jüngsten Ratssitzung nicht beantwortet werden.

Seit 2007 bezieht die Kläranlage die Abwärme der benachbarten Biogasanlage zur Klärschlammtrocknung. Diese Zusammenarbeit endet jedoch Ende 2024, weil der Betreiber, die Bioenergie Allgäu GmbH, den Betrieb der Anlage einstellt.

Gründe seien das Auslaufen der Einspeisevergütung, gestiegene Kosten für Roh- und Betriebsstoffe sowie ein Generationenwechsel bei den Betreibern, wie der technische Stadtwerke-Leiter Urs Geuppert seinerzeit sagte. Außerdem sei eine dauerhafte Wärmeabnahme durch das Klärwerk nicht mehr sicher, da ab 2032 die Verpflichtung zur Phosphorrückgewinnung bestehe und dann die Entsorgung von Klärschlamm voraussichtlich eher entwässert als getrocknet möglich sei.

Versuche favorisieren Zentrifuge

Auch deshalb machten Investitionen in eine neue Trocknungsanlage keinen Sinn mehr, wie Yinka Omidiji vom Abwasserwerk in der jüngsten Ratssitzung erläuterte. Stattdessen liefen zuletzt Versuche für ein effizientes Entwässerungskonzept, die im Ergebnis auf den Einbau einer Zentrifuge als Ersatz für eine vorhandene Siebbandpresse hinauslaufen. Damit ist jedoch nur ein Feststoffgehalt des Schlamms von knapp 26 Prozent möglich, bei der Trocknung sind es aktuell etwa 90 Prozent. Um die ab 2025 viel größere Menge an zentrifugenentwässertem Schlamm direkt neben dem Schlammentwässerungsgebäude zwischenzulagern, muss das bestehende Trockenschlammlager umgebaut und verlegt werden.

Einstimmige Beschlüsse

Geplant ist, die Maschinentechnik in 2024 zu modernisieren und den Umbau bei den Gebäuden im Folgejahr anzugehen. Allein für diese beiden Gewerke belaufen sich die Kosten auf knapp 1,4 Millionen Euro. Dazu kommen rund 270.000 Euro für die Modernisierung des Schneckenhebewerks, das die beiden Regenüberlaufbecken entleert. Der Einbau von zwei neuen Förderschnecken ist für Mitte 2024 vorgesehen. Die entsprechenden Baubeschlüsse fasste der Wangener Rat einmütig.

Ob sich ab 2025 die Kosten für das Entwässern und Entsorgen der höheren Mengen an Klärschlamms künftig erhöhen, konnte Omidiji auf Nachfrage nicht genau sagen. Er schätzte jedoch, dass sie unter dem Strich in etwa gleich bleiben. Die Entsorgung soll im kommenden Jahr ausgeschrieben werden. Ebenfalls noch nicht endgültig steht fest, wie es beim Trocknungsgebäude und der Biogasanlage weitergeht. Die Anlage werde ab 2025 zurückgebaut, so Omidiji, die Gebäude würden aber wohl übernommen.