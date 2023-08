Betrunkener gibt Körperverletzung vor

Angeblich von zwei Personen geschlagen worden ist ein 65–jähriger Mann, der am späten Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr mit einer blutenden Wunde im Gesicht beim Wangener Polizeirevier vorsprach. Seinen Angaben zufolge sei er von den Unbekannten zuvor an einer Sitzbank in der Lindauer Straße traktiert worden.

Da der 65–Jährige deutlich betrunken war, ist laut Polizeibericht der angegebene Tatablauf nicht gesichert. Die Polizei sucht daher Zeugen der möglichen Auseinandersetzung und bittet um Hinweise unter Telefon 07522/9840.