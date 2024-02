Betrunken zum Einkaufen gefahren

Am frühen Montagabend steuerte laut Polizeibericht ein 55-jähriger Fahrer eines Motorrollers den Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Lindauer Straße an. Dort wurde er durch eine Streife des Polizeireviers Wangen kontrolliert, wobei die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Rollerfahrer knapp 1,5 Promille intus hatte. In Folge dessen untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt, veranlassten im Krankenhaus eine Blutprobe und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Verkehr an.