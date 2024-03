Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Ein 27-Jähriger muss nicht nur strafrechtliche, sondern auch führerscheinrechtliche Sanktionen befürchten, nachdem er am Sonntag gegen 18 Uhr auf der A 96 in Richtung München unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs war. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer war mit seinem Mercedes Sprinter mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen. Als das Fahrzeug von Beamten der Autobahnpolizei festgestellt wurde, hatte sich die auffällige Fahrweise nicht verändert und der Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 27-Jährigen Alkohol riechen, was durch einen Vortest mit knapp 1,5 Promille bestätigt wurde. Des Weiteren konnten die Polizisten Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen, wobei ein Test auf Betäubungsmittel ebenfalls positiv ausfiel. Der Mann musste die Streife in eine Klinik zur Blutentnahme begleiten. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und er muss nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.