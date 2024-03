Betreutes Reisen des Roten Kreuzes

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet für ältere Mitbürger in diesem Jahr wieder Ausflugsfahrten sowie Reisen ins Salzburger Land und nach Südtirol an. Das Angebot des DRK-Kreisverbandes Wangen richtet sich laut Veranstalter an ältere Menschen, die nicht mehr alleine Ausflügen unternehmen oder in den Urlaub gehen können oder wollen. Es sei auch gedacht für Menschen, die in schöner Gesellschaft und in gemütlicher Atmosphäre einen Ausflugstag oder eine Reise genießen möchten. Fragen und Anmeldungen sind bei Ingrid Menig vom DRK-Kreisverband Wangen telefonisch unter 07522/7892531 möglich.

