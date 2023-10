Beschädigte Gasflasche löst Großeinsatz in Wangen aus

Eine mit Schwefeldioxid gefüllte Gasflasche hat am Montag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in der Wangener Kernstadt geführt. Gegen 10 Uhr waren sie informiert worden, weil der Stoff auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Föll ausgetreten war. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, in der unmittelbaren Umgebung wurden drei Flüchtlingswohnheime evakuiert.

Beißender Geruch liegt in der Luft

Gegen Mittag liegt immer noch ein beißender Geruch in der Luft über und neben dem Gelände des Föll-Schrottplatzes. Die Zeppelinstraße ist weiträumig abgesperrt, die in der Nachbarschaft lebenden Geflüchteten sind deshalb evakuiert worden.

Feuerwehrleute, die nah an die Gefahrenstelle heran mussten, trugen Schutzanzüge. (Foto: Jan Steppat )

Auf dem Schrottplatz selbst war bei Arbeiten am Vormittag eine Gasflasche so stark beschädigt worden, dass Chemikalien austraten. Wie die Feuerwehr kurz nach ihrem Eintreffen feststellte, handelte es sich dabei um Schwefeldioxid. Deshalb wurden zunächst das Gelände des Entsorgers selbst und die Zufahrt zum Wangener Bahnhof dicht gemacht, außerdem mussten die Geflüchteten die Unterkunft verlassen.

Türen müssen geschlossen bleiben

Etwas später zogen die Einsatzkräfte den Kreis größer, sperrten die Zeppelinstraße ab und baten Anlieger und Beschäftigte dort liegender Geschäfte, die Türen zu schließen. Nicht ohne Grund: Denn Schwefeldioxid ist giftig und es war lange unklar wie viel Gas aus der nach ersten Informationen vom Greifarm eines Kranes beschädigten Flasche ausgetreten war. Die Bahnlinie musste indes nicht gesperrt werden. Auch der Bahnhof blieb offen.

Insgesamt wurden auf dem Föll-Gelände fünf Menschen mit Atemwegsreizungen leicht verletzt, so Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz. Ihre ärztliche Untersuchung wurde angeordnet, eine stationäre Einlieferung ins Krankenhaus war aber nicht nötig.

Nichts ging mehr für den Verkehr: Die Zeppelinstraße wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt. (Foto: Jan Steppat )

Zeppelinstraße ist weiter gesperrt

Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung des Gases mit Wasser. Das allerdings führte zum nächsten Problem, wie es Kreisbrandmeister Oliver Surbeck ausdrückte. Aus Schwefeldioxid und Wasser bildet sich in hoher Konzentration ebenfalls giftige Schwefelsäure. Gelangt sie in die Kanalisation, könnte auch dies zu Gesundheitsschäden führen. Sehr gelegen kam der Feuerwehr deshalb, dass sich in unmittelbarer Nähe zur beschädigten Gasflasche ein Ölabscheider befindet, der auch gegen die Säure funktioniere, so Surbeck.

Die Dekontaminierungsarbeiten und Untersuchungen durch hinzugezogene Feuerwehrfachleute laufen mindestens bis in den Nachmittag weiter. Die Zeppelinstraße ist weiterhin gesperrt.