Weil die Brandmeldeanlage loslegte, mussten am Montag rund 400 Schüler sowie Lehrer des Beruflichen Schulzentrums in Wangen ein Schulgebäude verlassen. Die Polizei geht offenbar davon aus, dass jemand die Anlage absichtlich Rauch aussetzte und aktivierte. Sie ermittelt nun wegen Missbrauchs von Notrufen.

Gegen 9.30 Uhr schlug laut Polizeibericht die Brandmeldeanlage in der Berufsschule an. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte jemand dem Brandmelder in der Herrentoilette im Erdgeschoss absichtlich Rauch ausgesetzt und somit aktiviert. Die Polizei spricht von einem bislang unbekannter Täter. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wangen wegen Missbrauchs von Notrufen dauern an.

Das Strafgesetzbuch (StGB), Paragraf 145, sieht für den Missbrauch von Notrufen grundsätzlich eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor. Dazu gehört auch, wenn jemand vortäuscht, dass „wegen eines Unglücksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not“ die Hilfe anderer erforderlich sei.

Für die Schüler und Lehrer des Beruflichen Schulzentrum ging der Schultag dann allerdings weiter. Sie konnten laut Polizei kurz darauf den Unterricht fortsetzen.