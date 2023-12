Die ergiebigen Schneefälle am vergangenen Wochenende machen heuer Langlaufen und Skifahren auch in Wangen und ungewöhnlich früh im Winter möglich. Doch nicht alle Loipen im Stadtgebiet werden gespurt und zumindest noch laufen nicht alle Lifte. Das könnte sich aber bald ändern. Ein Überblick.

Was geht beim Berger-Höhe-Lift?

Zumindest in technischer Hinsicht könnte es am Berger-Höhe-Lift schon losgehen, denn das neue Organisationsteam unter Federführung des SV Falken hat mit städtischer Unterstützung in den vergangenen Tagen ganze Arbeit geleistet. So war das Kernteam vergangenes Wochenende am Lift und montierte die Bügel, wie Verein und Stadt mitteilen. Demnach hatte zuvor der Tüv die Anlage abgenommen, welche von den Freunden des Lifts auf Vordermann gebracht worden war. Die Vorbereitungen sind also abgeschlossen.

Nun sucht der SV Falken, der den Lift von der langjährigen Betreiberfamilie Diem übernommen hat, noch „möglichst viele Helfer, die sich an den Wochenenden und eventuell auch an den Nachmittagen am Lift engagieren“, wie Vorstand Ralf Brugger sagt. Für den Betrieb seien mindestens drei bis vier Personen nötig, die einen oder mehrere Dienste übernehmen. Dazu zähle die Überwachung unten und oben sowie die Übergabe der Bügel am Einstieg. Geplant seien etwa zweistündige Schichten.

Am liebsten hätte die Gruppe den Lift laut Stadt schon am vergangenen Wochenende laufen lassen. Doch weil der Untergrund wegen der zuvor warmen Witterung vor allem im unteren Bereich nass und aufgeweicht gewesen sei, konnte der Hang nicht mit dem Pistenbully präpariert werden. Deshalb sei Skifahren auch aktuell leider nicht möglich, wie Hubert Diem auf SZ-Nachfrage erklärt. Der langjährige Betreiber, der weiterhin die Piste präpariert, hofft nun auf weitere Schneefälle.

Eine gute Nachricht hat Ralf Brugger aber dennoch: Für die Benutzung des Lifts müssen künftig keine Karten gekauft werden, es solle ein Projekt „von Bürgern für Bürger“ sein. Allerdings bestehe direkt am Lift die Möglichkeit zu spenden und damit den Betrieb zu unterstützen. So sollen möglichst viele Kinder und Erwachsene in den Schnee und auf die Skier gebracht werden, wie Stadt und Verein weiter mitteilen.

Wer an einer Mitarbeit interessiert ist oder den Lift anderweitig unterstützen möchte, findet Informationen online auf der Homepage des Lifts oder der des SV Falken. Dort gibt es auch Infos zur Schneelage und den Betriebszeiten.

Wie ist der Karseer Lift gestartet?

Dank der zuletzt ergiebigen Schneefälle ist der Skilift bei Karsee bereits seit Samstag in Betrieb. Die Tüv-Abnahme war am 30. November gewesen, und aktuell 30 bis 40 Zentimeter reichen für das erste Skivergnügen in diesem Winter. Werktags hat der Lift zwischen 14 und 17 Uhr und von 19 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits ab 10 Uhr. Ob das Skifahren bei Karsee auch noch am kommenden Wochenende und darüber hinaus möglich ist, hänge vom Wetter bis dahin ab, sagt Mathias Haller von der Liftbetreibergesellschaft. Aktuelle Infos gibt es übers Schneetelefon unter 07506/349 oder online unter www.skiliftkarsee.de

Welche Loipen sind bereits gespurt?

Nach dem Wintereinbruch am Freitag und Samstag hatten die Langläufer beim Saisonstart am sonnigen Sonntag tolle Bedingungen. Die Loipen zwischen Niederwangen und Berger Höhe/Haid sind seitdem jeweils für klassische und für Skating-Technik gespurt. Im Vergleich zum Winter 2020/21, als Langlaufen in Wangen das letzte Mal möglich war, gibt es jedoch den Anschluss der Nieratzer Runde Richtung Wittwais wegen des dortigen Baugebiets nicht mehr. Eine Besonderheit bei den Loipen im Stadtgebiet ist, dass man auch abends laufen kann. Der Flutlichtbetrieb in Niederwangen ist montags bis freitags von 17 bis 21 Uhr.

Auch in Primisweiler sind die Loipen gespurt. (Foto: svp )

Bei ausreichend Schnee bietet heuer auch die Wintersportabteilung des Sportvereins Primisweiler klassischen Langlauf an. Startpunkt für alle Loipen ist am Parkplatz bei der Turnhalle (Kindergarten). Es werden zahlreiche Loipen mit unterschiedlichen Ansprüchen gespurt, teilt der SVP weiter mit. Einen aktuellen Loipenbericht finde man online unter www.unserladen.info.

Wo ist Langlaufen diesmal nicht möglich?

„Das Deuchelrieder Loipennetz wird dieses Jahr nicht gespurt“, wie es im städtischen Schneebericht heißt. Hintergrund sind laut Gästeamtsleiterin Belinda Unger die städtischen Einsparmaßnahmen, die bereits seit 2022 gelten und heuer aufrechterhalten wurden. Im vergangenen Winter hatte dies mangels Schnee keine Auswirkungen, dafür bei den aktuellen Bedingungen umso mehr – zumal ein Spurgerät bereitstünde, aber aus Kostengründen nicht eingesetzt wird. Selbst wenn sich nun jemand hierfür finden würde, wie Unger sagt: „Die Schilder hätte man schon Anfang November aufstellen müssen, das ist bei dem Schnee jetzt nicht möglich.“

Generell verweist die Gästeamtsleiterin auf die anderen Loipen im Wangener Stadtgebiet, die attraktiv und in Niederwangen wegen des Flutlichts sogar abends nutzbar seien. Gleichzeitig wolle sie mit den Verantwortlichen in Deuchelried ausloten, ob und wie Langlaufen dort nächsten Winter möglich sein könnte. „Der Ortschaftsrat möchte die Loipe haben und wir werden da sicherlich eine Lösung finden“, so Unger. „Die muss aber auch finanzierbar sein.“

Infos über die städtischen Wintersportmöglichkeiten gibt es online unter www.wangen-tourismus.de/natur-aktiv/wintertraum