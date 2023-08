Beim Wangener Arbeitsprojekte–Verein ist Sparen angesagt

Es war nicht alles erfreulich, was Geschäftsführer Meinrad Heil auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Wangener Arbeitsprojekte–Vereins berichtete. Doch das erkennbare Bemühen des „APeVau“-Vorstands, sich den finanziellen Problemen zu stellen, bescherte Gabi Lederer eine einstimmige Entlastung.

Auf und Ab beim „ApeVau“

Es ist ein Auf und Ab. Bei der Mitgliederversammlung für das Jahr 2021 war noch von der „erfolgreichen Überwindung schwieriger Jahre“ die Rede gewesen. Mit den zusätzlichen Räumen in der Karlstraße, in denen seit geraumer Zeit vorzugsweise Möbel angeboten werden, hätte man Platz im Kaufhaus in der Lindauer Straße geschaffen, um hier auf 85 Quadratmetern „Qualität bieten zu können“.

Jetzt, ein Jahr später, sieht es nicht so rosig aus. In den fünf Monaten, in denen man 2022 Corona bedingt habe schließen müssen, sei ein Defizit entstanden, das bislang noch nicht vollständig hereingeholt werden konnte. Projektleiter Meinrad Heil benannte das „Minus an Erlösen aus Verkäufen und Dienstleistungen“ mit circa 25.000 Euro.

Wir konnten die Miete und die Betriebskosten nicht mehr weiterzahlen und sind auch jetzt noch einige Monate im Rückstand, informierte Heil.

Hoffnung auf Entgegenkommen der Vermieter

Voller Hoffnung blickt der Projektleiter in Richtung der Familie Obert, dem Vermieter der Räume für das Kaufhaus. „Wenn man hier nicht zuwarten will, bis wir die Schulden aus eigener Kraft beglichen haben, dann müssen wir in die Insolvenz gehen“, sagt Heil. Wobei er insbesondere an den Dienstleistungsbereich denkt, um wieder auf die Füße zu kommen. „Der bringt das Geld“, hält Meinrad Heil vor Augen und erläutert: „Wir verlangen zwar etwas mehr, dafür fallen aber geringere Entsorgungskosten an, weil wir die Einzigen sind, die bei Wohnungsauflösungen die entsorgten Teile wiederverwerten.“

Sparen ist also bei „APeVau“ angesagt. Und das betrifft die sechs Festangestellten, für die teilweise „wegen schwerer Vermittelbarkeit aufgrund von persönlichen oder gesundheitlichen Defiziten“ Lohnkostenzuschuss bezahlt wird, ebenso wie die etwa zwölf ehrenamtlichen Helfer, unter denen sich auch „als Integrationsmaßnahme“ Kriegsflüchtlinge aus Kamerun befinden. Von den zwei vorgehaltenen Ausbildungsplätzen ist momentan nur einer besetzt.

Dringend gesucht: Helfer mit Führerscheinklasse B

Was sich Manfred Heil wünscht? Er sucht dringend nach Helfern mit einem Führerschein der Klasse B, der zum Fahren mit einem Anhänger berechtigt: „Weil nur ich einen solchen Führerschein besitze, muss ich die Leute jeweils zu ihrem Einsatzort fahren, der mittlerweile über den gesamten Landkreis und sogar noch darüber hinaus verteilt ist. Meine Büroarbeit bleibt somit liegen und muss bis zu den Abendstunden auf mich warten.“

Dringend gebraucht werden Elektronikgegenstände, die sich gut verkaufen lassen. Und auch wertvollere Kommissionsware, deren Erlös jeweils zur Hälfte geteilt wird. Ein Loblied singt der Projektleiter auf die Menschen aus der Ukraine, die schon deshalb gerne kommen, „weil sie mehr Achtung vor alten beziehungsweise gebrauchten Dingen haben“.

Und dann ist da noch die Nachfrage nach einem Lagerraum, um eingehende Ware zwischenlagern zu können. Dass sich Meinrad Heil noch mehr Besucher für das nett eingerichtete Kaffee– und Teestüble wünscht, ist verständlich. Die junge Dame, die hier zuständig ist, steht so manches Mal auf verlorenem Posten.