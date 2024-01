Beim neuen Trainer des FC Wangen sollen Pässe eine Botschaft haben

Emotionen sind die halbe Miete für ein erfolgreiches Fußballspiel: Joachim Baur, neuer Trainer des Fußball-Landesligisten FC Wangen, setzt darauf und ist davon überzeugt, dass die körperliche Fitness und die Körpersprache den Unterschied ausmachen können. „Jeder Spieler hat seine Aufgabe und muss sie mit Leben füllen“, sagt er. Baur unterstützt zwar von außen die Spieler verbal, aber er erwartet, dass sie auf dem Platz eigene Entscheidungen treffen.

Vier Einheiten pro Woche plus Testspiele

Der 44-Jährige bittet ab dem 29. Januar seine Mannschaft zu einer knackigen Vorbereitung. Bis zum ersten Punktspiel am 9. März gegen Heimenkirch (14 Uhr) sind beim Landesligisten pro Woche vier Einheiten geplant, plus Testspiel. „Unser Ziel ist es, Platz zwei zu erreichen, damit wir die Relegation zur Verbandsliga schaffen“, sagt Baur. Vier Mannschaften stehen in der Tabelle noch vor dem FC Wangen. Da kommt eine Menge Arbeit auf alle Beteiligten zu.

Joachim Baur hatte einige Angebote, entschied sich aber bewusst für den FC Wangen. Hauptgrund waren die vielen jungen Spieler mit Potenzial. „Ich sehe diesen Traditionsverein aber auch als Gesamtpaket“, betont er. Deshalb hat er viele Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. „Wir sind eine Einheit“, meint Baur. Das Landesligateam ist das Aushängeschild, aber alle anderen Mannschaften und die Arbeit mit den Spielern sind genauso wichtig für den sportlichen Erfolg des Vereins. „Der FC Wangen hat vielversprechende Talente. Es ist meine Aufgabe, sie so auszubilden, damit sie den Sprung in die erste Mannschaft schaffen“, sagt der neue Trainer.

Lob für die Fußballspiele in Österreich

In den vergangenen Jahren war Baur, der in Gestratz im Landkreis Lindau wohnt, in Vorarlberg tätig. Zuletzt fünfeinhalb Jahre in Wolfurt in der Regionalliga, der dritten Liga in Österreich. Dort wird der Fußball mit Leib und Seele von allen Beteiligten gelebt. Jedes Spiel sei ein Spektakel. „Die Zuschauer identifizieren sich mit dem Verein und kommen nicht nur, um eine Rote Wurst zu essen oder ein Getränk zu sich zu nehmen“, sagt Baur. Auch nach dem Spiel bleiben die Fans da und fachsimpeln. „Das hat mir imponiert und deshalb habe ich so lange als Trainer in Österreich gearbeitet.“

Der FC Wangen ist für ihn nun ein neues Abenteuer, die Landesliga eine neue Erfahrung. Zunächst interessiert sich aber Baur erst mal für die Mannschaft und will sie optimal auf die Rückrunde vorbereiten. Die Taktik, die immer variieren kann, hängt davon ab, welches Spielermaterial er zur Verfügung hat. Was er beeinflussen kann, ist die Art und Weise, wie der FC Wangen auftritt. Deshalb erwartet er von seiner Mannschaft Intensität, Laufbereitschaft, kontrollierte Rückwärtsbewegung und dass die Laufwege stimmig sind. „Jeder Spieler muss auf seiner Position Verantwortung übernehmen“, sagt Baur. Jeder gespielte Ball habe eine Botschaft. Pässe ins Niemandsland bringen ihn in Rage. „Wenn ich sehe, dass ein Spieler eine Idee hat, dann bin ich zufrieden. Nicht jeder Pass kommt an, damit muss ich leben. Entscheidend ist die Absicht des Zuspiels.“

Ein paar Veränderungen im Kader und eine schwere Verletzung

Große Veränderungen gab es nicht im Kader des FC Wangen. Die bittere Nachricht zu Beginn des Jahres war die schwere Verletzung von Innenverteidiger Justin Schumacher (Kreuzbandriss). „Das ist ein harter Schlag für die Mannschaft“, sagt Baur. Aus der Jugend stoßen die Defensivspieler Noah Gombach, Tim Weber und Moritz Klugger zum Kader der Landesligamannschaft. Auch Torhüter Björn Bühler trainiert mit, darf aber erst im Sommer bei der Ersten spielen, da er noch keine 18 Jahre alt ist.

Magnus Pfeiffer, der jüngere Bruder der Zwillinge Konstantin und Leon (beide studieren in München und spielen nicht mehr für den FCW), kam vom FC Memmingen zum FC Wangen. Auf der Torhüterposition helfen Michael Schmähl und Fabian Doubek aus, nachdem Benjamin Pelz in der Winterpause den Verein verlassen hat. Die Nummer eins ist Marcel Maier.

Toreschießen ist „die Aufgabe der ganzen Mannschaft“

Die Probleme im Sturm - der FC Wangen erarbeitet sich viele Chancen, belohnt sich aber oft nicht - sind noch nicht behoben. „Ich glaube, das Toreschießen ist die Aufgabe der ganzen Mannschaft. Auch hier werden wir hart dafür arbeiten, dass sich das in der Rückrunde ändert“, meint Baur.

Die intensive Vorbereitung ab kommender Woche ist für ihn die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde. „Der zweite Platz ist kein Selbstläufer. Dafür müssen wir hart arbeiten. Ich bin da, um die Mannschaft weiterzubringen und den Spielern zu helfen, wenn sie mich brauchen“, sagt der FCW-Trainer, der vor mehr als 20 Jahren ein Jahr in der Jugend und zwei Jahre als Aktiver die Fußballschuhe für den FC Wangen geschnürt hat.

Die Testspiele des FC Wangen

FC Überlingen (Landesliga Südbaden) - FCW (Sa., 3. Februar, 14 Uhr); FCW - SV Kressbronn (Bezirksliga; Sa., 10. Februar, 14 Uhr); SV Maierhöfen-Grünenbach (Bezirksliga) - FCW (Mi., 14. Februar, 19 Uhr); SC Pfullendorf (Verbandsliga Südbaden) - FCW (Sa., 17. Februar, 14 Uhr); FCW - FC Wolfurt (Regionalliga Österreich; Sa., 24. Februar, 14 Uhr); FCW - FC Rotenberg (Eliteliga Österreich; Fr., 1. März, 18.30 Uhr). Alle Heimspiele sind auf dem Kunstrasenplatz bei der Realschule. Das letzte Testspiel wird in Waltersbühl angepfiffen.

Der Kader für die Rückrunde

Fabian Doubek, Marcel Maier, Enrico Scheel (Tor); Abwehr: Erik Biedenkapp, Max Biewer, Jannek Brüderlin, Ousman Drammeh, Noah Gambach (neu), Tim Huß, Moritz Klugger (neu), Luis Leupold, Justin Schumacher, Tim Weber (neu), Daniel Wellmann; Mittelfeld: Simon Wetzel, Ahmed Yachir, Elias Wilhalm, Luca Spöri, Simon Straub, Marlon Litke, Magnus Pfeiffer (neu), Moritz Hartmann, Okan Housein, Jonas Brüderlin, Enes Demircan, Dennis Anschitz, Lüftü Eren Akin; Angriff: Jan Gleinser, Kai Herrmann, Yannick Huber, Oktay Leyla. Trainer Joachim Baur (Vertrag für eineinhalb Jahre), Co-Trainer: Jonas Kraft; Torwarttrainer: Michael Schmähl und Reinhold Weiler.