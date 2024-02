Wangen ist in Narrenhand. Mit dem Aufstellen des Narrenbaums auf dem Marktplatz - routiniert durch die Bauhofzunft - als sichtbares Zeichen, dass nun Groß und Klein „närrisch“ sein dürfen, ist Wangen am Mittwochabend in die Hochfasnet gestartet.

Es war ein munter-fröhliches Treiben, begleitet vom Klang der Schellen, Rätschen und dem Tönen des Wangener Narrenrufs „Schelle, Schelle - Schell au!“. Zur klanglichen Atmosphäre gesellte sich zudem die musikalische Begleitung durch den Fanfarenzug Lindau, die Wangener Stadtkapelle und die Schalmeien der Wangemer Narrenzunft.

Ob muss Stadtschlüssel abgeben und bekommt Schelte

Bis Aschermittwoch regieren nun die Narren. Denn auch auch den Stadtschlüssel musste Oberbürgermeister Michael Lang am Abend der Wangemer Narrenzunft, namentlich Narrenvater Bernd, dem Bärtigen (Bernd Rothacker), abtreten - und der sparte nicht mit gereimter Schelte für die Arbeit von OB und Verwaltung: Von Baustellenchaos bis Hallenengpass wurden „Fehler“ benannt.

Ersteres bezog sich auf die diversen Verkehrsbaustellen und Umleitungen: „So was ist einmalig, ich sag’s grad raus, sonst rollen Köpfe in deinem Haus.“ Letzteres spiele auf den ausgefallen Bürgerball an, wobei der Narrenvater für 2025 mit Blick auf die neue Kreissporthalle gleich klarstellte: „Mir Narren sind uns nicht zu fein, wir ziehen auch in eine neue Sporthalle ein.“

Erstmals gibt es gemeinsames Tanzen um den Baum

Den OB schickte der Narrenvater in den Urlaub, nach Kißlegg. Das Billett gab’s dazu, wenn er Glück habe, fahre auch ein Zug. „Sechs Tage Kißlegg, ich weiß das ist zäh“, aber etwas Strafe müsse eben sein. Neu war heuer das gemeinsame Drehen und Springen der Hästräger nicht nur der Wangemer Zunft sondern auch derer der anwesenden Nachbarzünfte um den Baum.