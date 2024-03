Beim Freibad-Eintritt grüßt der Wahlkampf - aber nicht nur

Wenn Wangens Stadträte zu vorgerückter Stunde auch nach vorangegangenem, rund dreistündigem Wälzen anderer Themen enormes Sitzfleisch und eine große Debattierlust um das Für und Wider einer Eintrittspreiserhöhung ins Freibad verspüren, könnte man auf die Idee kommen: Es ist Wahlkampf. Und richtig: Am 9. Juni sind Kommunalwahlen, also in weniger als drei Monaten. Den Wählern will man da jetzt nicht mehr weh tun - und schon gar nicht mit einem Griff in deren Geldbörsen.

Muss die Preiserhöhung wirklich sein?

Doch so einfach ist es nicht. Denn natürlich muss die Frage erlaubt sein: Ist die Preiserhöhung wirklich nötig? Zumal es sich in der Tat um eine (teilweise) Steigerung von zehn bis zwölf Prozent handelt und damit um eine deutlich höhere als die der zuletzt wieder gesunkenen Inflationsrate.

Bei der Suche nach der Antwort hilft der Blick in die jüngere Vergangenheit. Erst vor wenigen Jahren wurde das Freibad umfänglich saniert und ist seither für Jung und Alt deutlich attraktiver. Die Stadt investierte einen hohen einstelligen Millionenbetrag in die Anlage an der Stefanshöhe und tat dies - heute fast schon unüblich - ganz ohne Gelder aus irgendwelchen Zuschusstöpfen von Bund und Land.

Was sich im Freibad getan hat

Damals gab es einen weitgehenden Konsens im Stadtparlament: Die Eintrittspreise im Wangener Freibad sind niedrig, sehr niedrig im Vergleich mit Anlagen im Umland. Und allemal zu niedrig angesichts des zusätzlichen Mehrwerts, den das Bad seit der Sanierung bietet. Das neu gestaltete und um einige Attraktionen reichere Spaßbecken, inzwischen komfortable Umkleiden, Duschen und Sanitärbereiche in der Wärmehalle sowie sogar ein Aufzug dorthin mögen als Beispiele genügen.

Allein deshalb war und ist die bisherige Linie von Stadt und Rat richtig, alle paar Jahre die Eintrittspreise in den Blick zu nehmen und zu erhöhen - erst recht seit der Explosion der Energiekosten. Die Debatte am Montagabend verwundert vor diesem Hintergrund also tatsächlich und nährt ein Stück weit den Verdacht eines verbalen Gefechts mit Wahlkampfhintergrund.

Parkgebühren sollten geprüft werden

Und doch hat die Diskussion einen bedenkenswerten Aspekt zu Tage gefördert: die Einführung von Parkgebühren an der Stefanshöhe. Angesichts der ebenfalls noch jungen Parkraumbewirtschaftung in fast der gesamten Wangener Innenstadt wäre sie konsequent. Und gerecht: Denn Parkgebühren müsste nur zahlen, wer mit dem Auto kommt. Dazu aber wird niemand gezwungen, da das Fahrrad und das verbesserte Stadtbusangebot zumindest aus der Kernstadt heraus Alternativen darstellen können. Es ist daher an der Zeit, diesen Gedanken zu vertiefen, zu berechnen, ob sich das lohnt - und vielleicht eine der nächsten Ticketpreissteigerungen unnötig macht.

Ein ganz anderes Thema am Montagabend war der in diesem Jahr einmalige Rabatt für Dauerkarteninhaber für die Landesgartenschau. Er ist Teil eines dicken Gutscheinhefts mit einer großen Zahl weiterer Ermäßigungen - auch beim Eintritt in Museen, Schlösser und Freizeitparks. Dass ausgerechnet das Wangener Freibad, betrieben vom Ausrichter der Gartenschau, nach Ansicht der Kritiker nicht dabei sein sollte, wäre unvorstellbar gewesen. Und mehr als peinlich.