Die langwierigen Planungen zur Beseitigung des Wangener Bahnübergangs an der B32 gehen in die nächste und eine entscheidende Phase: In Kürze wird das federführende Regierungspräsidium (RP) Tübingen die Unterlagen dazu offiziell auslegen — Einwendungen von Behörden, Verbänden und Betroffenen sind dann möglich.

Überdies soll die Bevölkerung an dem Prozess auch in anderer, gesetzlich nicht vorgeschriebener Weise beteiligen. Was dieser wichtige Schritt für den in der Stadt lange erwarteten Start der Bauarbeiten bedeutet, ist aber noch offen.

Bis wann Stellungnahmen möglich sind

Seit rund zwei Jahren läuft die Bauleitplanung für das anstehende Mammutprojekt. In diesem Planfeststellungsverfahren, an dessen Ende der Beschluss stehen soll, ist zwingend auch eine öffentliche Beteiligung vorgesehen. Die startet am Mittwoch, 13. September.

Bis Donnerstag, 12. Oktober können die Unterlagen bei der Stadt Wangen während der Dienstzeiten oder im Internet eingesehen werden, teilt das RP mit. Einher gehend mit deren Auslegung kann zu den Plänen Stellung genommen werden. Die Frist dazu endet am Donnerstag, 26. Oktober.

Diese Grafik aus dem Jahr 2019 hat wenig an Aktualität eingebüßt. Sie zeigt unter anderem die drei geplanten Brückenbauwerke über die B32, die Verlängerung der Praßbergstraße und den Verlauf der nötigen Baustraße. (Foto: Grafik: Alexis Albrecht )

Die Möglichkeit für Stellungnahmen haben die so genannten Träger öffentlicher Belange, also etwa Fachbehörden und Gemeinden, aber auch privat Betroffene — zum Beispiel Anlieger — und Umweltverbände. All dies ist gesetzlich vorgeschrieben, analog zu normalen Bebauungsplanverfahren.

Darüber hinaus kündigt das RP aber an, Bürgersprechstunden der Straßenbauverwaltung anzubieten. „Somit kommt es zu einer engen Verzahnung des förmlichen Genehmigungsverfahrens, das die Planfeststellungsbehörde durchführt, mit nichtförmlichen Elementen der Bürgerbeteiligung, die der Vorhabenträger anbietet“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die entsprechenden Termine will das RP später bekannt geben.

Wie Einwendungen erfolgen müssen

Zugleich stellt die Behörde fest, welche Regeln es für Einwendungen gibt: Sie können „rechtswahrend nur im förmlichen Verfahren vor der Planfeststellungsbehörde“ vorgebracht werden, also schriftlich. Und sie müssen dabei zumindest in „groben Zügen“ erkennen lassen, welche Beeinträchtigungen befürchtet werden.

Anschließend werden die möglichen Stellungnahmen bearbeitet und erörtert. Dabei könnte auch ein offizieller Erörterungstermin anberaumt werden, wie das RP auf Anfrage erklärt. Ziel des Anhörungsverfahrens sei eine vollständige Aufklärung des Sachverhalts, wie es heißt, und eine „umfassende Konfliktbewältigung“.

Zur Dauer dieses Prozederes konnte das RP am Freitag noch keine Einschätzung abgeben. „Das hängt davon ab, wie viele Einwendungen es gibt und welcher Art sie sind“, so eine Sprecherin. Heißt: Es dauert desto länger, je mehr Stellungnahmen auf den Tischen der Planer landen und wie komplex deren Inhalte sind.

Was das Mammutprojekt so kompliziert macht

Dauer ist zugleich das richtige Stichwort für das gesamte Verfahren. Nachdem sich alle Verantwortlichen schon vor Jahren eine Fertigstellung der B32–Unterführung am Bahndamm abgeschminkt hatten, kam der offizielle Prozess in Form des Planfeststellungsverfahrens vor gut zwei Jahren endlich in die Gänge.

Damals hieß es, die Auslegung und Anhörung soll im Frühjahr 2022 stattfinden — rund anderthalb Jahre später ist es nun soweit.

Was diese erneute Verzögerung für den geplanten Baustart bedeutet, blieb am Freitag offen. Gut möglich ist es nach Adam Riese aber, dass der avisierte Termin (mit Vorarbeiten) zu Jahresbeginn 2025 nicht mehr zu halten ist.

Hintergrund ist unter anderem der große Aufwand des Projekts, für das eine letztliche Bauzeit von immerhin vier Jahren prognostiziert wird und das aufgrund der Gemengelage als sehr kompliziert gilt. So waren nicht nur zahlreiche Gutachten vonnöten, sondern zuletzt überdies eine schalltechnische Untersuchung des zu erwartenden Baulärms. Auch deshalb hatten sich die Auslegung der Pläne verzögert.

Was alles gebaut werden soll

Schließlich geht es beim Bau der Unterführung am Bahndamm nicht nur um die Beseitigung von Wangens verkehrstechnischem Nadelöhr Nummer eins, sondern um einiges mehr. Zur Erinnerung: Deshalb muss die B32 zwischen der Einmündung der Gegenbaurstraße und der Höhe des Hans–Schnitzer–Wegs tiefergelegt werden.

Ferner sollen drei Brückenbauwerke entstehen: Die Praßbergstraße wird verlängert und mündet schließlich auf Höhe der Karl–Hirnbein–Straße in die Zeppelinstraße. Die nötige Bahnbrücke wird breiter und für einen möglichen zweigleisigen Ausbau ausgelegt. Das größte Bauwerk schließlich deckelt die Bundesstraße am Buchweg und soll die Fronwiesen an die Bahnhofstraße anbinden.

All dies geschieht in unmittelbarer Nähe zu Wohn– und Geschäftsgebäuden sowie zum Naherholungsgebiet Buch und soll bei parallel über eine Baustraße laufendem Verkehr geschehen. Dafür ist auch der Bau eines Ersatzbahnübergangs während der Bauzeit nötig.

Die Planunterlagen sind ab dem 13. September hier einsehbar.