Bei Wangens CDU treten alle Stadtäte wieder an

Auch die CDU hat - als letzte der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen - ihre Kandidaten nominiert. Als einzige Partei konnte sie alle 39 Listenplätze in der Kernstadt und den Ortschaften für die Wangener Gemeinderatswahl am 9. Juni besetzen. Und als einzige Fraktion hat sie auch keine „Abgänge“ zu verzeichnen: Alle zwölf bisherigen Mandatsträger kandidieren erneut. Dass die CDU auch jüngere Menschen von sich überzeugen konnte, beweist der Blick auf den Altersdurchschnitt aller Kandidaten. Lag er 2019 nach Berechnung von Stadtverbandsvorsitzendem Christian Natterer noch bei 48,87 Jahren, sinkt er für die Wahl 2024 auf 48,03 Jahre.

Veränderungen noch in letzter Minute

Dass es nicht ganz so einfach war, die Liste voll zu bekommen, verschwiegen die CDU-Verantwortlichen nicht. So manches geschah auch bei der CDU noch in der sprichwörtlich letzten Minute. Da war beispielsweise ein Kandidat, der von der ursprünglichen „Ortsnominierung“ deshalb verschwand, weil im April noch ein Umzug ansteht. Alle nachfolgenden Kandidaten rückten deshalb nach vorne, der 19. Listenplatz wurde kurzfristig noch besetzt.

Und es galt auch für die CDU noch das eine oder andere Feld in den Ortschaften aufzufüllen. Bekanntlich darf in den Ortschaften immer ein Kandidat mehr benannt werden, als die jeweilige Ortschaft letztlich an Vertretern in das Stadtparlament mit seinen 19 Räten aus der Kernstadt und 13 Ortschaftsvertretern entsendet.

CDU will Sitze hinzugewinnen

Die CDU hat in ihren vier Ortsverbänden bereits „vornominiert“. Laut Natterer wurde dabei nach dem Prinzip „amtierende Räte in der Liste nach vorne, die restlichen Plätze nach der Zahl der abgegebenen Stimmen der Wählenden“ verfahren. „Wir haben eine gut gefüllte Liste und das klare Ziel, auch in der nächsten Periode stärkste Fraktion zu sein und vielleicht auch ein, zwei Sitze dazugewinnen“, sagte Natterer. 2019 entfielen auf die CDU 31,9 Prozent aller Stimmen.

Nun galt es in einer verbundenen und geheimen Einzelwahl, die Kernstadt- und Ortschaftslisten zu bestätigen, beziehungsweise die Neuvorschläge zu billigen. Alle 39 Bewerber (plus Ersatzkandidat) erreichten die notwendige und mehr als 50-prozentige Zustimmung der wahlberechtigten CDU-Mitglieder.

Es geht auch um Gewerbeflächen

Im Vorfeld der Nominierungswahl nannte Natterer vier exemplarische Themenbereiche, für die die CDU Wangen stehe. Die Ablehnung einer totalen Sperrung der Altstadt und das Nein zum Biosphärengebiet gehören dabei ebenso dazu wie das weitere Einstehen zur Infrastrukturmaßnahme Bahnübergang B32 und das Ringen um neue Gewerbeflächen.

Die Auszählzeiten nutzten Natterer und CDU-Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Mathias Bernhard, um auf die vergangenen fünf Jahre zurückzublicken und die kommenden fünf Jahre vorauszuschauen. „Wir haben viele neue Gesichter auf unserer Liste und junge Bewerber aus Stadt und Land“, freute sich Bernhard. Die Pflichtaufgabenbereiche Kindergarten und Schule samt der Ganztagesbetreuung bezeichnete Bernhard als Herausforderung für die kommende Legislatur: „Auch den Haushalt werden wir im Blick behalten. Die Lage ist angespannt.“

Für den Kreistag sprach sich Natterer für eine Priorisierung aus, die da heißt: „Schulen und Oberschwabenklinik gehen vor - auch vor einem Neubau des Landratsamtes.“

Die Kandidaten im Einzelnen:

Kernstadt: 1. Paul Müller, 67 Jahre; 2. Christian Natterer, 43 Jahre; 3. Johannes Sontheim, 48 Jahre; 4. Jörg Rusch, 60 Jahre; 5. Otto Joos, 69 Jahre; 6. Antje Stender, 48 Jahre; 7. Franz-Josef Seitz, 36 Jahre; 8. Christian Haug, 55 Jahre; 9. Kim Funk-Fritsch, 61 Jahre; 10. Nico Huber, 31 Jahre; 11. Tobias Buhmann, 37 Jahre; 12. Paul Augustin, 20 Jahre; 13. Marius Dufner, 26 Jahre; 14. Patrick Bocher, 53 Jahre; 15. Achim Reißner, 53 Jahre; 16. Axel Sterk, 61 Jahre; 17. Michael Scheidler, 57 Jahre; 18. Sascha Reichl, 35 Jahre; 19. Harald Bäurle, 53 Jahre.

Deuchelried: 1. Klaus Hänsler, 62 Jahre; 2. Markus Vogel, 45 Jahre; 3. Dominik Hänsler, 30 Jahre.

Karsee: 1. Roswitha Geyer-Fäßler, 46 Jahre; 2. Stefan Hirscher, 48 Jahre.

Leupolz: 1. Anton Sieber, 67 Jahre; 2. Kathrin Reiner-Henkel, 50 Jahre;3. Bruno Leichte, 55 Jahre.

Niederwangen: 1. Thomas Dilger, 39 Jahre; 2. Simon Schwiersch, 24 Jahre; 3. Markus Weber, 45 Jahre

Neuravensburg: 1. Mathias Bernhard, 52 Jahre; 2. Martin Tretter, 57 Jahre; 3. Teresa Knill, 27 Jahre; 4. Florian Haas, 41 Jahre.

Primisweiler: 1. Karl Franz-Xaver Laible, 74 Jahre; 2. Christian Schlegel, 59 Jahre; 3. Ann-Kathrin Rimmele, 33 Jahre; Ersatzkandidat: Markus Endres, 42 Jahre.

Haslach: 1. Gerhard Renzler, 58 Jahre; 2. Holger Ahr, 48 Jahre.