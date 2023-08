Bei Festspielen Wangen gibt’s viel Applaus für des Räubers Späße

Alles stand parat am Samstagnachmittag — die Kulissen mit „Großmutters Häuschen“, der Räuberhöhle und dem Zauberschloss von Petrosilius Zwackelmann (Bühnenbildner Florian Angerer). Alle kleinen und großen Zuschauer hatten ihre Plätze eingenommen und nach einiger Zeit waren dann auch diejenigen mit Sitzgelegenheiten versorgt, die unangemeldet gekommen waren. Man könnte sagen, die Bude war voll und das Spiel konnte losgehen.

Kienzler ist die Rolle des Hotzenplotz auf den Leib geschnitten

Mit Waltraud Auer als Großmutter. Gut gepolstert und am Gehstock blickte sie frohen Mutes ihrer Geburtstagsfeier entgegen, zu der ihr eine Gruppe von Wangener Kindern — Laureen Nübel, Mats Weber, Maya und Tjara Schädler, Elizan, Alara und Nayla Rodrigues, Lennart Kläring, Romy und Salome Spiekermann — viel Glück wünschten. Kasperl (Kristin Becker) und Seppl (Tülin Pektas) beschenkten sie mit einer Kaffeemühle, die eben nicht nur Kaffeebohnen malt, sondern auch ihr Lieblingslied spielt. Das will der Hotzenplotz sich natürlich nicht entgehen lassen, sonst wäre er ja kein richtiger Räuber. Und wem anderem könnte diese Rolle besser auf den Leib geschneidert sein als Lukas Kientzler. „Machen’s mal Platz!“ und schon sitzt er neben der verdatterten, aber zugleich recht schlagfertigen Großmutter auf der Bank und schnappt sich das heiß begehrte Stück.

Ein Umzug in Windeseile

Preußler soll sich Anfang der 1960er Jahre monatelang an seinem „Krabat“-Roman abgemüht haben. Als es überhaupt nicht voran ging, entschloss er sich zur Abwechslung, etwas Lustiges zu schreiben, und so entstand die Geschichte vom Hotzenplotz. Vom Kasperl und vom Seppl, die eine Holzkiste mit Sand füllen. Außen steht „Forsicht Gollt“, aber doch nur mit einem „l“, oder? So wollen sie den Räuber überlisten. Mittlerweile fielen die ersten Regentropfen, dann immer mehr und das hieß Umzug in die Stadthalle. Ein logistischer Kraftakt, den das Team bestens bewältigte. 30 Minuten später standen alle Kulissen und mit ihnen alle Akteure wieder auf der Bühne. Es konnte weitergehen.

Lotzenplotz oder Potzenlotz

Raffalt ist eine lustvolle, spannungsreiche und zugleich klar strukturierte Inszenierung gelungen. Unter anderem mit einer das Geschehen vorantreibenden Soundkulisse zwischen den Akten (Georg Brenner). Gewitzt sind die Verwechslungen, sobald Kasperl und Seppl Mütze und Hut vertauschen und in die Fänge von Hotzenplotz geraten. Hieß der nun Lotzenplotz oder Potzenlotz, ist der Kasperl schon ganz verwirrt oder war es doch der Seppl?

Gegenspieler von Hotzenplotz ist Alessandro Visentin als Petrosilius Zwackelmann. Ihn hat Kostümbildnerin Elke Gattinger in einen bodenlangen, silbern glänzenden Zaubermantel auf hohen Plateauschuhen gesteckt, auf denen er wie ein wild gewordener Derwisch durch die Gänge des Zuschauerraums fegte. Visentin ist anfangs stimmlich noch nicht so präsent, was sich aber schnell gibt und er überzeugend in diese Rolle hinein findet. Gerade in Szenen, in denen ihm seine Zauberkünste zu entgleiten drohen, geht es ziemlich turbulent zu.

Pointen mit Wangen–Bezug

Erfinderisch geben sich die Pointen und das durchaus mit Wangen–Bezug. Überraschungseffekte eingeschlossen, denn wie will Petrosilius den ihm entwischten Kasperl, oder war es doch Seppl, wieder herbeizaubern? Dem Hotzenplotz sind sie längst habhaft geworden und auch die Fee Amaryllis (Waltraud Auer) wird aus ihrem Dasein als grüne Unke befreit. Wie sie dem bösen Zauberer beikommen, soll hier nicht verraten werden. Doch die Großmutter erhält ihre Kaffeemühle zurück und Wachtmeister Dipfelmoser (Frank Peter Käse) kennt kein Pardon mit Hotzenplotz. Preußlers Kinderbuch wirkt bis heute, was diese Inszenierung einmal mehr beweist.

Weitere Freilichtaufführungen des Familienstücks „Der Räuber Hotzenplotz“ von Otfried Preußler gibt es im Zunftwinkel bis zum 20. August, jeweils donnerstags, freitags und samstags, um 15 Uhr, sonntags um 11 Uhr. Bei Schlechtwetter in der Stadthalle. Der Vorverkauf ist im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74211 und per Email unter [email protected]. Nähere Infos gibt es im Internet unter www.festspiele-wangen.de.