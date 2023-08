Es tut sich was auf der Fläche neben dem neuen Reitplatz des Reit– und Fahrvereins (RFV) Wangen südwestlich der ehemaligen Erba–Baumwollspinnerei. Dort soll eine neue Reithalle sowie eine separate Maschinenhalle und Stallungen entstehen. Das Projekt hatte sich immer wieder verschoben. Nun hofft der Verein, nicht noch einen Winter ohne Dach über dem Kopf verbringen zu müssen.

Neue Reithalle und weitere Gebäude geplant

Der Bagger hat die Erde auf der Fläche bereits glatt gezogen. Im September soll mit den Betonfundamenten begonnen werden. Die Reithalle mit Innenmaßen von 23 auf 60 Meter wird in einer Holzkonstruktion mit Satteldach gefertigt. An ihrer langen Seite Richtung Reitplatz sollen Sanitäranlagen, Schulungsräume, Reiterstüble samt Küche und Terrasse für eine Bewirtung bei Turnieren entstehen. Die Maschinenhalle mit Betriebsleiterwohnung und der Stall entstehen neben der Reithalle, näher Richtung Erba–Gelände.

„Wir freuen uns, dass es jetzt greifbar wird — darauf haben wir fast vier Jahre gewartet“, kommentiert Andrea Bietsch, Vorstandsmitglied beim RFV, auf Nachfrage den Baustart. Denn eigentlich hätte die neue Reithalle längst stehen sollen.

Reitverein gab alte Heimat für Quartiersentwicklung auf

Der RFV war einst in den Auswiesen beheimatet, wo heute Wohnhäuser entstehen. Eine Quartiersentwicklung, die ohne die Landesgartenschau so wohl kaum möglich gewesen wäre. Für den Verein allerdings bedeutete sie das Ende der bisherigen Heimat — und das Versprechen auf eine moderne, neue. Die neue Halle war als architektonisches Ausrufezeichen geplant, ausgearbeitet über einen Architektenwettbewerb 2019. Doch der Bau verzögerte sich immer wieder. Im vergangenen Herbst dann kam unter der allgemeinen Preissteigerung der Kostenschock, Stadtverwaltung und Verein als Bauherr zogen die Notbremse und planten grundsätzlich um.

Mittlerweile steht der Zeitplan ordentlich unter Druck. Die beauftragte Fachfirma sei aber noch zuversichtlich, berichtet Bietsch und hält am Ziel fest:

Wir wollen im Winter in der Halle reiten. Andrea Bietsch

Offenbar fehlt aber noch die abschließende Baugenehmigung. Bietsch spricht von einer Teilbaufreigabe für die Fundamente. Ihres Wissens nach stehe der Genehmigung nichts Großes im Weg, das Brandschutzgutachten habe allerdings noch eine Schleife drehen müssen, was Zeit gekostet habe.

Bauverzögerung geht nicht spurlos an Verein vorbei

Dass der Verein den Bau seines neuen Zuhauses mittlerweile sehnlichst herbeiwünscht, hängt nicht nur mit den Trainingsgegebenheiten im Winter zusammen. Der Verein merke, dass er an den Rändern zu bröckeln beginne, wie Bietsch es ausdrückt, wo ihm die Heimat fehle und er auch keine Turniere ausrichten könne bislang. Der neue Reitplatz sei zwar „super geworden“, wenn im Herbst nun aber die Bauarbeiten stattfänden, sei kein Turnierbetrieb möglich, allein schon wegen fehlender Parkplätze.

Im November, spätestens Dezember, so hofft Bietsch, sollen die Reiter die neue Halle nutzen können. Nach der Winterpause, im März oder April — also noch vor dem Start der Landesgartenschau — sollen auch das Reiterstüble und die Betriebsleiterwohnung der Maschinenhalle in Nutzung gehen.

Noch vorsichtig mit Plänen zur Landesgartenschau

Bespielt werden soll das Gelände des RFV offenbar auch bei der Gartenschau. Oberbürgermeister Michael Lang stellte jüngst das Haupt– und Landgestüt Marbach in den Raum. Um über die Rolle des RFV bei der Schau konkreter nachzudenken, fehlt dem Verein laut Bietsch aktuell etwas die Zeit, „aber wenn alles gut läuft, wollen wir uns integrieren.“ Ein Turnier, eventuell Ponyreiten und eigene Vorführungen sind angedacht. Noch sei man allerdings etwas vorsichtig mit Plänen, erst einmal müsse alles fertig werden, „nicht, dass am Ende die Stallungen fehlen“.