Wangen

Bau der Linksabbiegespur an der Lindauer Straße beginnt

Wangen / Lesedauer: 1 min

Um die neue Reitanlage und den temporären Parkplatz am Eingang der Landesgartenschau an die Landesstraße L 320 anzubinden und ein gefahrloses Linksabbiegen zu ermöglichen, wird jetzt eine Abbiegespur angelegt. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 4.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 11:14 Von: sz