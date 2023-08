Seit 1979 gibt es die Oberschwäbische Barockstraße als Radtouristikrundfahrt. Sie ist nicht nur ein sportliches, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis — sowohl für ambitionierte Radler als auch für Familien, die auf allen vier Strecken eine landschaftlich schöne Tour erwarten dürfen. Veranstalter ist die Rad–Union Wangen. 192, 99, 66 und 37 Kilometer lang sind die am Sonntag, 3. September, angebotenen Touren. Noch sind Anmeldungen möglich.

Verein hat mehr Sonnenschirme bestellt

„Dieses Jahr haben wir deutlich mehr Sonnenschirme bestellt“, sagt Christian Rieg, Vorsitzender der Wangener Rad–Union. Im vergangenen Jahr war das Wetter bei der Radfahrveranstaltung so schön, dass doch manche rund um Turnhalle und Schulhaus Niederwangen schmachten mussten. „Dort werden wir auch dieses Jahr wieder sein“, sagt Rieg.

Nach dem Abriss der Alten Sporthalle an der Jahnstraße musste sich der Traditionsverein eine neue Bleibe suchen — und ist in der Wangener Ortschaft fündig geworden: „In Niederwangen können wir, je nach Wetter, sowohl in die Halle oder nach draußen.“ Inzwischen sei man an neuer Stelle auch mit den Abläufen bei der Bewirtung vertrauter. Rieg: „Wir hatten im vergangenen Jahr teilweise längere Wartezeiten.“ Er verspricht: „Dieses Jahr wird es zügiger gehen.“ Rund 60 Helfer werden sich um Bewirtung, Ausschilderung, Organisation und anderes kümmern.

Viele Baustellen führen zu neuen Streckenverläufen

Während die beiden größeren Touren wie immer in die nördliche oder nordöstliche Richtung gehen, sind Tour drei und die Familientour in Richtung Bodensee ausgerichtet.

„Wir haben in diesem Jahr nach einigen neuen Streckenabschnitten schauen müssen, da es in diesem Jahr außergewöhnlich viele Baustellen auf allen Touren gibt“ Christian Rieg

Er bittet die Teilnehmer daher, unbedingt den orangefarbenen Schildern zu folgen, um nicht in einer Sackgasse zu enden.

Gruppenanmeldungen werden noch bis Dienstag, 29. August, Einzelanmeldungen bis Donnerstag, 31. August angenommen. Für Einzelfahrer sind auch Nachmeldungen in der Turnhalle Niederwangen möglich, in der am Sonntag ab 6.30 Uhr ein Frühstück angeboten wird. Start für die Touren eins bis drei ist ab 7 Uhr, für die Familientour um 8 Uhr. Späteste Startmöglichkeit ist bei der Familientour um 12 Uhr, bei den längeren Touren um 10 beziehungsweise 11 Uhr.

Für Verpflegung auf der Strecke ist gesorgt

Unterwegs sind wie immer bei der Oberschwäbischen Barockstraße Kontroll–, Verpflegungs– und Reparaturservicestellen eingerichtet. Für alle Teilnehmer besteht Helmpflicht. Zielschluss für alle Touren, die auch allesamt mit dem Pedelec gefahren werden können, ist um 16 Uhr — mit anschließender Siegerehrung. Bereits ab Nachmittag dürfen sich die Teilnehmer dann auf den gemütlich Hock um die oder in der Turnhalle Niederwangen freuen.

Weitere Infos und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es unter www.ru–wangen.de