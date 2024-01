Gute Perspektiven für die Bahnreisenden im Württembergischen Allgäu: Der Regionalzugbetreiber Go Ahead wird voraussichtlich ab Ende dieses, Anfang kommenden Jahres zwischen Memmingen und Lindau deutlich mehr Menschen auf der Schiene befördern können als bisher - und vielleicht sogar schon früher. Grund ist eine vom Land Baden-Württemberg geplante Verlängerung der Bahnsteige in Kißlegg, Aichstetten, Aitrach und Tannheim.

Vielfach wird Luft transportiert

Seit vor wenigen Jahren die Strecke zwischen München und Lindau unter Strom gestellt wurde, sind nicht nur deutlich mehr Züge in der Region unterwegs, auch von den Menschen wird das erweiterte Angebot gut angenommen. Vor allem in den Sommermonaten, wenn manche Züge regelrecht überfüllt sind.

Für Laien unverständlich ist daher, weshalb Go Ahead entweder nur einen Triebwagen fahren lässt oder aber - noch absurder erscheinend - alternativ einen zweiten anhängt, dessen Türen aber verschlossen hält. Mit der Folge, dass sich die Fahrgäste im offenen Zugteil mitunter quasi den Platz zum Atmen nehmen, im geschlossenen aber allein wahlweise beheizte oder gut klimatisierte Luft transportiert wird.

Damit ist möglicherweise bald Schluss, denn im Laufe dieses Jahres sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit Go Ahead nicht nur längere Züge fahren lassen, sondern diese auch komplett öffnen kann. Bislang hindern den Regionalbahnbetreiber gesetzliche Vorschriften daran, da für längere, komplett nutzbare Züge die Bahnsteige gewisse Ausmaße haben müssen.

Fahrgäste würden auf der Wiese landen

In Kißlegg, Aichstetten, Aitrach und Tannheim ist das bislang nicht der Fall. Dort sind sie zu kurz. Sprich: Würde Go Ahead bei einem zweiteiligen Zug alle vier Türen öffnen, landete man dort beim Ausstieg aus der letzten zumeist nicht auf dem Bahngleis, sondern auf der grünen Wiese. Also erscheint es logisch, dass Teile von Türen und Zügen geschlossen bleiben müssen.

Noch logischer ist es aber, die Bahnsteige zu verlängern - und genau das soll nun passieren, wie Elke Zimmer (Grüne), Staatssekretärin im Landesverkehrsministerium kurz vor Weihnachten im Landtag erklärte. Auf eine entsprechende Anfrage des hiesigen Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU) kündigte sie an, dass der Ausbau bis Ende dieses, spätestens Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein soll. In den meisten Fällen wahrscheinlich zunächst provisorisch, „damit es schnell geht“, wie Zimmer sagte. Entsprechende Vereinbarungen zwischen dem Land, der Bahn und dem Eisenbahnbundesamt gebe es bereits.

Vielleicht geht schon vorher etwas

An Tempo ist dem Land gelegen. Erstens, weil es die von Go Ahead betriebenen Züge bestellt, zweitens weil der jetzige Zustand laut Zimmer den Fahrgästen „nicht vermittelbar“ ist und drittens, weil man möglichst viele Menschen zum Umstieg auf Züge bewegen will. Deshalb übernimmt das Land auch kalkulierte Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro.

Womöglich könnte es aber schon vor dem Ausbauende der Bahnsteige in rund zwölf Monaten etwas werden mit geöffneten zweiten Zugteilen. Denn Elke Zimmer sprach im Landtag auch von möglichen Ausnahmegenehmigungen vorab. Laut Raimund Haser könnte dies bedeuten, die die Türen bislang geschlossener Wagen zumindest teilweise geöffnet werden könnten. Dafür brauche es aber die Genehmigung der Bahn - und die sei möglich, wenn ein Ausbau in konkrete Reichweite kommt. Im Fall der vier Bahnhöfe im Württembergischen Allgäu dürfte dies ja nun der Fall sein.

Für Haser nur ein Zwischenschritt

Den Regionalzugbetreiber Go Ahead dürfte die jüngste Entwicklung freuen, schließlich hat er naturgemäß großes Interesse daran, seine Züge auch in der hiesigen Region komplett auszulasten - und nicht nur zwischen München und Memmingen, also jenem Streckenteil, auf dem die Bahnsteige allesamt bereits lang genug sind.

Nach Angaben Hasers gab es schon entsprechende Vorstöße des Unternehmens, sei mit einem Antrag auf eine Ausbaugenehmigung aber bisher gescheitert. Jetzt aber erscheint sie möglich, weil man der Bahn hieb- und stichfeste Absichtsbekundungen vorlegen könne.

Auch dem CDU-Politiker ist an einem Ausbau der Bahnsteige gelegen. Für ihn wäre der aber nur ein weiterer Schritt, um die wegen zumeist einspuriger Gleise unter Verspätungen leidende Allgäubahn leistungsfähiger zu machen. Kurzfristig gehören für ihn dazu auch modernere Signalanlagen, die eine engere Taktung und damit mehr Züge möglich machen sollen. Und langfristig natürlich die Beseitigung der Bahnübergänge in Wangen und Kißlegg.

Nicht mehr auf Gnade angewiesen sein

Übrigens: Der Landtagsabgeordnete hat selbst bereits die Folgen geschlossener Zugbereiche zu spüren bekommen. Auf dem Weg nach Stuttgart in Leutkirch zusteigen wollend, bemerkte er nach seiner Schilderung quasi erst im letzten Moment, dass er vor einer dauerhaft verschlossenen Tür stand. Nur die Gnade des Lokführers ermöglichte ihm nach einem kleinen Spurt über den Bahnsteig noch den Einstieg. Auf Gnade - von wem auch immer - will beim Reisen aber vermutlich niemand dauerhaft angewiesen sein müssen.