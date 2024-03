Bagger kippt bei Arbeitsunfall um

Leichte Verletzungen hat ein 49-jähriger Baggerfahrer bei einem Arbeitsunfall am Dienstag kurz nach 13 Uhr im Webereiweg erlitten. Das teilt die Polizei mit. Der 49-Jährige führte mit einem Minibagger Erdarbeiten durch. Dabei kippte der schräg stehende Bagger von einem Hügel und kam auf der angrenzenden Wendeplatte zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den 47-Jährigen in eine Klinik. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern derzeit an.