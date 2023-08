B32–Sicherheitsausbau: CDU freut sich über weitere Unterstützer

Nachdem das Regierungspräsidium einen geforderten „Sicherheitsausbau“ der B 32 zwischen der Gemarkung Bodnegg und der A 96 abgelehnt hat, will der Ravensburger CDU–Kreisverband für das weitere Vorgehen zunächst die geplanten Gespräche mit der Behörde in Tübingen abwarten. In einer Stellungnahme freut sich Kreischef Christian Natterer zudem über die vom RP angekündigte Entschärfung der kleinen Kofelder Kreuzung und über weitere Unterstützer.

Natterer sieht „Bewegung in die Sache“ kommen

Die Kreis–CDU hatte kürzlich einen „Sicherheitsausbau der unfallträchtigen B 32 auf bestimmten Abschnitten zwischen Wangen und Ravensburg“ gefordert (die SZ berichtete). Gemeint sind der Bau von Überholstreifen zwischen Amtzell und Bodnegg im Bereich der Kammersteige sowie zwischen Geiselharz und der A 96 bei Karbach, dazu parallele Wege für Landwirtschaft und Radfahrer sowie die bauliche Entschärfung bestimmter Einfahrten und Kreuzungspunkte. Beim letzten Punkt, konkret die vom RP angekündigte Entschärfung der kleinen Kofelder Kreuzung sowie der Bau eines Radwegs im dortigen Bereich, sei schon Bewegung in die Sache gekommen, sagt Christian Natterer. „Dies begrüßen wir ausdrücklich“, so der CDU–Kreischef und der Bodnegger Bürgermeister Patrick Söndgen.

Rapp, Lang und Moll als Unterstützer

Laut Stellungnahme freut sich Natterer darüber, dass weitere Rathauschefs im Landkreis die Forderung der CDU nach einem „Sicherheitsausbau“ der B 32 unterstützen würden. Neben Manuela Oswald (Amtzell) und Patrick Söndgen (Bodnegg) seien dies nun auch die Oberbürgermeister von Ravensburg, Wangen und Weingarten, Daniel Rapp, Michael Lang und Clemens Moll. Es gehe auch um ein Gesamtkonzept, das Oberzentrum Ravensburg/Weingarten und das westliche Allgäu sicherer miteinander zu verbinden. In Sachen geplanter Gespräche über einen „Sicherheitsausbau“ mit dem RP sei man bereits mit Regierungspräsident Klaus Tappeser im Austausch, so Natterer weiter. Nach der Sommerpause soll es dazu einen Termin geben.