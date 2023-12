B32-Freigabe bei Wangen sorgt für ein großes Aufatmen

Es war zwar nicht zu hören, aber deutlich zu spüren: Das große Aufatmen bei allen Beteiligten und Betroffenen nach der offiziellen Freigabe der B32 bei Wangen. Wenige Stunden nach dem kleinen Festakt am Mittwochvormittag an der neuen Herfatzer Argenbrücke konnte der Verkehr auf der sanierten Bundesstraße und dem ebenfalls neuen Waltersbühl-Kreisel wieder rollen. Damit hat eine zehnmonatige Leidenszeit für viele Einheimische, Pendler und Gewerbetreibende ein Ende.

Regen und Schnee bringen Arbeiten ins Stocken

Die Arbeiten an der Herfatzer Brücke begannen am 27. Februar, seitdem war die B32 gesperrt und der Verkehr wurde knapp zehn Monate lang weiträumig umgeleitet. Bis in die letzte Bauphase hinein lief auch alles einigermaßen nach Plan, doch die zweite Herbsthälfte war größtenteils verregnet, und einen kurzen Wintereinbruch gab es obendrein. Die Folge: Die restlichen Arbeiten an der Brücke, der Bau des Kreisels und die Sanierung des letzten Bundesstraßenabschnitts kamen ins Stocken.

Dass es am Ende doch noch für die anvisierte Freigabe vor den Feiertagen reichte, hing mit dem Einsatz der Baufirmen zusammen, aber auch mit den beiden trockenen Tagen Anfang dieser Woche, in denen die Arbeiter fertig asphaltieren und einen Großteil der Markierungen aufbringen konnten. „Es ist echt eine Punktlandung“, sagte Andreas Strauß, der das Projekt von Seiten des Regierungspräsidiums (RP) leitete.

Beispiel für „beschleunigten und effizienten“ Brückenbau

Der Allgäuer Regen begleitete auch den kleinen Festakt zur Verkehrsfreigabe, was jedoch weit über hundert Interessierte nicht davon abhielt, zur Herfatzer Brücke zu kommen. Rainer Hölz, Leiter der Abteilung für Mobilität, Verkehr und Straßen im RP Tübingen, dankte allen Anliegern und vom Bauprojekt Betroffenen für deren Geduld. Andreas Hollatz, Leiter der Abteilung Straßenverkehr und Straßeninfrastruktur im Verkehrsministerium, sprach von „fast einer Pilotmaßnahme für beschleunigten Brückenbau“. Nach dem Abbruch der alten, aus dem Jahr 1947 stammenden Brücke im Mai 2023 habe der effiziente Einsatz von Stahlfertigteilträgern und Betonfertigteilen eine Gesamtbauzeit von nur rund zehn Monaten ermöglicht.

Ein spezieller Dank an die Arbeiter

Für OB Michael Lang ist die Verkehrsfreigabe der B32 „das erfreulichste Ereignis der Adventszeit, weil alle jetzt aufatmen“. Der Wangener Verwaltungschef, der seinerzeit mit der Forderung nach einer benachbarten Behelfsbrücke am RP gescheitert war, dankte nun allgemein für die „Präzision in der Planung“. Sein spezieller Dank galt den „Arbeitern, die in den letzten beiden Tagen alles gegeben haben“.

Politische Vertreter von Bund, Land, Region und Stadt durschnitten bei der Freigabe der Herfatzer Brücke symbolisch ein Deutschland-Band. (Foto: bee )

Pfarrerin Elisabeth Jooß und Pfarrer Claus Blessing gaben der neuen Herfatzer Argenbrücke den kirchlichen Segen. (Foto: bee )

Danach gab es den kirchlichen Segen für das neue Bauwerk über die Untere Argen von den beiden Wangener Stadtpfarrern Elisabeth Jooß und Claus Blessing. Anschließend zerschnitten die politischen Vertreter von Bund, Land und Region symbolisch für die Freigabe auf der Brücke ein Deutschland-Band. Begleitet wurde die Feierstunde von einer Abordnung der Musikkapellen aus Karsee und Leupolz.

Erst mal Tempo 30 am neuen Kreisel

Die Bedeutung der nun abgeschlossenen Baumaßnahme auf Wangens Verkehrshauptschlagader ist enorm. Denn die Allgäustadt bekommt nicht nur eine neue, breitere Herfatzer Brücke, auf der jetzt auch ein Radweg verläuft. Auch die Bundesstraße selbst wurde vom Autobahnanschluss bis zum Knotenpunkt Haidösch „runderneuert“ und dazu verkehrssicherer: mit einer neuen Fahrbahn, barrierefreien Bushaltestellen sowie Schutzstreifen und Querungshilfen für Radfahrer.

Noch am Mittwochmittag gab es im Bereich des neuen Waltersbühl-Kreisels letzte Markierungsarbeiten. (Foto: bee )

Der neue Waltersbühl-Kreisel kurz vor der Freigabe. (Foto: bee )

Nicht zu vergessen den neuen Kreisverkehr anstelle der früheren B32-Kreuzung Siemensstraße/Am Waltersbühl. Er soll den Verkehr künftig flüssiger machen und ebenfalls die Verkehrssicherheit erhöhen. Noch am Mittwochmittag liefen hier weitere Markierungsarbeiten, für das Aufbringen der Zebrastreifen wird es witterungsbedingt in diesem Jahr aber nicht mehr reichen. Deshalb wird in den kommenden Monaten im und um den Kreisel Tempo 30 gelten.

Auch die Busse fahren wieder normal

Mit Öffnung der Herfatzer Brücke werden auch die Busse wieder zu den normalen Linienwegen zurückkehren, wie die Stadt mitteilt. Die Linien R40/S40 von und nach Ravensburg fahren demnach ab Donnerstag, 21. Dezember, wieder ab Geiselharz über Pfärrich und Herfatz nach Wangen. Somit wird auch die Haltestelle Ravensburger Straße/Wittwais wieder von dieser Linie bedient. Auch im Stadtbus Wangen wird mit der Öffnung des Kreisverkehrs Waltersbühl im Laufe des Mittwochs die Bedienung der Wittwaissiedlung wieder fahrplangemäß aufgenommen.

Nachdem die Umleitungen abgebaut und die Beschilderung geändert wurden, konnte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr der Verkehr auf der B32 wieder wie gewohnt rollen. Die Zeit, in der viele Verkehrsteilnehmer teilweise weite Umwege in Kauf nehmen mussten und in der Handel und Gewerbe, aber auch Anlieger auf Umleitungsstrecken oder vermeintlichen Schleichwegen zusätzlich belastet waren, ist vorbei. Jede Menge Grund also für ein kollektives Aufatmen.

Wie die Anlieger auf die Zeit der Sperrung zurückblicken

Rund zehn Monate lang war die B32 wegen des Herfatzer Brückenneubaus gesperrt. Auch in Wangen mussten Einheimische Umwege in Kauf nehmen, durch den Bau des Kreisel war vor allem das Waltersbühl betroffen. Beim Festakt zur B32-Freigabe hat sich die „Schwäbische Zeitung“ umgehört. Das Fazit: Alle sind froh, dass die schwierige Zeit vorbei ist. Im Rückblick überwiegen jedoch die negativen Erlebnisse.

Die Freigabe der Herfatzer Brücke wurde anschließend in einem Festzelt gefeiert. (Foto: bee )

So erinnert sich Bruno Veser an die „stressigen, zeitraubenden Umwege“. Was den Herfatzer, der in Deuchelried arbeitet, aber „wirklich geärgert hat, waren die vielen Rücksichtslosen, die auf den Umleitungsstrecken nichts zu suchen hatten“. Veser hat in den vergangenen Monaten fast täglich an der Brückenbaustelle vorbeigeschaut und verteilt ein „Extra-Lob an die Arbeiter“.

Anja Rau wohnt direkt neben der Herfatzer Brücke, erinnert sich an die „lärmende Baustelle“, hat jedoch den Straßenverkehr als „schön ruhig“ in Erinnerung. Wegen des weiten Umwegs sei sie in den vergangenen Monaten nur nach Wangen reingefahren, wenn es unbedingt sein musste. Für Einkäufe habe sich sich eher Richtung Amtzell orientiert.

Für Josef Albert, Inhaber eines Folienfachgeschäfts in Herfatz, war die Zeit der B32-Sperrung „zeitraubend und kostenintensiv“. Er habe große Umwege in Kauf nehmen müssen, um seine Arbeit zu erledigen. Aber auch bei seiner Kundschaft habe er gemerkt, dass sie von der Sperrung betroffen ist.

Die Herfatzer Helga Flaig und Alexander Waltner empfanden die vergangenen Monate als nicht so schlimm. „Wir sind aber ein Sonderfall: Wir sind nicht mehr berufstätig und viel mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs.“ Von negativen Erlebnissen auf Straßen, die als Schleichwege genutzt wurden, berichten aber auch sie.

Martha Schädler-Jeske ist jetzt „einfach nur froh, dass die Zeit der Sperrung vorbei ist“. Die Wangenerin musste für ihre regelmäßigen Familienbesuche in Weingarten immer den Umweg über die Autobahn nehmen.