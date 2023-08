Autofreie Altstadt Wangen: Im Netz scheiden sich dazu die Geister

Die Testphase für die autofreie Altstadt ist zwar vorbei, doch die Debatte um deren Sinn oder Unsinn geht weiter — auch im Netz. So gibt es in der Facebook–Gruppe „Du weißt, dass du aus Wangen bist...“ eine lebhafte Diskussion darüber, was die vier vergangenen Wochenenden, in denen Bereiche der City für den Autoverkehr gesperrt waren, gebracht haben. Wie dort argumentiert wird: Die SZ hat Pro und Contra gesammelt.

Eine Hauptfrage: Wer soll künftig in die Altstadt reinfahren dürfen?

Wer sollte künftig weiter mit seinem Auto in die Wangener Altstadt fahren dürfen? Diese Frage treibt die Mitglieder der Facebook–Gruppe „Du weißt, dass du aus Wangen bist...“ am meisten um. Userin Monika L. (Anm. der Red.: Nachname ist gekürzt. Der Klarname muss nicht der echte Name sein) bringt ein paar Beispiele und zieht ein Fazit mit ironischem Unterton: „Ein Paketdienst der einfach alle Pakete in einem Geschäft am ,Eingang’ der Autofreien Zone abgibt und der Inhaber dann alle Empfänger per Telefon informiert, dass die Pakete bei ihm abzuholen sind.... ein Blumengeschäft, das seinen frisch erstellten Brautschmuck nicht vor dem Geschäft einladen darf, und ein Stadtbus der nicht fahren darf..... doch, ja... klingt sehr durchdacht und fördert den lokalen Einzelhandel bestimmt ungemein.“

Damit ist allgemein auch der Ton in einer Online–Diskussion gesetzt, in der sich mehr Gegner der autofreien Altstadt stärker positionieren als Befürworter. So bringt Userin Bibi F. die Pflegedienste ins Gespräch: „Wir haben Leute in der Stadt zu versorgen und müssen dann erstmal ewig nen Parkplatz suchen und durch die ganze Stadt wandern.“

Es geht viel um ältere oder gehbehinderte Menschen

Viele Contra–Argumente beziehen sich auch auf Senioren oder gehbehinderte Menschen, die für Einkäufe oder Arztbesuche weiter in die Altstadt fahren können sollen. User Johannes W. formuliert es folgendermaßen: „So kann man erfolgreich die wirtschaftliche Lage unserer kleinen Geschäfte und der Gastronomie zerstören und bevor die Besserwisser ankommen mit ,in anderen Städten funktioniert das auch’... bei uns wird sowas einfach zu schlecht angenommen, es gibt zu viele ältere Menschen die auf ihr Auto angewiesen sind und zu viel bequeme Urlauber die einfach nicht vom AdW Parkplatz in die Stadt gehen wollen.“

Dabei scheiden sich die Geister an der Frage, wer wirklich regelmäßig mit dem Auto durch den historischen Stadtkern fährt: Vor allem ältere und gebrechliche Menschen, wie einige vermuten? Oder doch die „ewig Parkplatzsuchenden“ (Christine G.), die „Autofahrer, die am liebsten ins Geschäft fahren möchten“ (Uwe M.) oder die, „die einfach nur ihre Autos spazieren fahren“ (Thomas H.)? Letzterer User führt weiter aus: „Anhand der Kommentare könnte man meinen, Wangen besteht nur aus alten und gebrechlichen Menschen, die sich ohne Auto nicht fortbewegen können. Ich beobachte den Autoverkehr gut... gut 80% der Fahrer sind jünger als 60 Jahre und nicht auf Rollator und Co angewiesen.“

Lösungen? Werden auch vorgeschlagen

Unterstützung gibt es von User „DerSchuster“: „Ihr argumentiert mit alten Leute... Schaut Ihr in die Autos rein? Die Leute die nicht mehr laufen können parken definitiv nicht mehr in der Altstadt.... Die sind doch mit Autofahren überfordert... immer die gleichen verstaubten Argumente... Autos raus... es ist eine Altstadt und Fußgängerzone... Zentrale nahe Behinderten Plätze und gut ist.“

Womit man bei den Lösungsvorschlägen angelangt ist, von denen es in der Diskussion diverse gibt. Das fängt an bei Ausnahmegenehmigungen für Behinderte, für Pflege– oder Lieferdienste. Und reicht bis zu einer „durchdachten Parkraumbewirtschaftung. P14 etc. für lau und die rund 90 Parkplätze in der Altstadt werden zu Kundenparkplätzen“ von User Jürgen E.

Insgesamt wird aber auch in der Online–Diskussion deutlich, dass es in Sachen „autofreie Altstadt“ eine Lösung, die alle zufriedenstellt, wohl nicht gibt. Dazu sind die Ansichten, wie man es schafft, nachhaltig eine Innenstadt zu beleben, zu verschieden. Auf der einen Seite das Contra–Lager, das Nachteile für Gewerbe und Gastronomie sieht und für das individuelle Mobilität „noch mehr Gewicht im immer dynamischeren Leben der Menschen haben“ wird (User Frank J.). Und auf der Pro–Seite diejenigen, für die Einzelhandel und Gastronomie von einer autofreien Altstadt profitieren: „Ist doch viel angenehmer einzukaufen bzw. im Biergarten/Garten zu sitzen ohne Lärm und Gestank“, wie es User Ulle B. ausdrückt.