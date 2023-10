Autofahrer ist 68 km/h zu schnell

Über 600 Autofahrer waren am vergangenen Freitag auf der A 96 im Bereich des Tunnels Herfatz zu schnell unterwegs. Eine Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei in den Abendstunden ergab, dass sich über 16 Prozent aller gemessenen Fahrzeuge nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 100km/h gehalten haben. Insgesamt wurden 634 Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert, davon waren 18 Autofahrer so schnell, dass ihnen nun ein Fahrverbot droht. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 168 km/h. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.