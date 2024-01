Auto und LKW stoßen am Mittwochmorgen auf der B32 bei Amtzell zusammen

Rettungswagen entdeckt Unfall zufällig

Wangen

Viele Blechschäden aber keine Verletzten gab es laut Polizei am Mittwochvormittag im Kreis Ravensburg. (Foto: Roland Weihrauch/DPA/dpa )

Zufällig kam ein Rettungswagen an der Unfallstelle vorbei. Im ganzen Landkreis Ravensburg gibt es etliche Blechschäden. So ist die Lage an der A96.