Auto gerät auf A 96 in Brand

Zu einem brennenden Pkw sind am Donnerstagvormittag die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei auf die A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord in Fahrtrichtung München ausgerückt. Aus noch unklaren Gründen begann es laut Polizeibericht im Motorraum des Wagens zu rauchen. Als der Fahrer den Pkw auf dem Seitenstreifen abgestellt hatte, schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Pkw brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden sein. Auch der Fahrbahnbelag auf dem Standstreifen wurde im Mitleidenschaft gezogen. Während der Löscharbeiten und der Bergung des Hyundai wurde der Autobahnabschnitt voll gesperrt.