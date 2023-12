Wangen

Auto auf Parkplatz beschädigt

Wangen / Lesedauer: 1 min

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07522/9840 bei der Polizei zu melden. (Foto: dpa )

Rund 1500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße „Am Waltersbühl“ in Wangen angerichtet, teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 15:46 Von: sz