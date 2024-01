„Auswüchse“ verschandeln Wangens schönes Stadtbild

Stadtbildpflege, Sattelkapelle, Mittelalterprojekt oder ein Tastmodell für Blinde: Die generellen und aktuellen Aufgaben des Wangener Altstadt- und Museumsvereins (AMV) sind vielfältig - auch im aktuellen, 50. Jahr seines Bestehens. Das hat sich bei der Mitgliederversammlung im Hotel Blaue Traube gezeigt. Ein Überblick.

In Sachen Stadtbildpflege bemängelte Vorsitzender Theo Keller nicht nur fehlende Blumenkästen, sondern auch moderne, teils in Kunststoff gehaltene Fenster, Türen oder auch Griffe - und unterlegte diese Beobachtungen mit Bildern: „Es gibt Auswüchse und offensichtlich verschiedene Sichtweisen auf die Altstadtsatzung.“

Für die Sattelkapelle kommt Geld herein

Sanierungsbeauftragter Martin Schwenger erklärte, dass Verstöße gegen die Satzung städtischerseits durchaus verfolgt, gerügt und auch Rückbauten angeordnet werden: „Man kann nicht sagen, solche Fälle explodieren. Und nach wie vor gibt es für die Stadtbildpflege Zuschüsse.“ Schwenger bemängelte auch „große Bildschirme“ und die Vielzahl an werbigen Kundenstoppern vor den Ladentüren.

Positives konnte Theo Keller in Bezug auf die Sanierung der Sattelkapelle berichten, für die der Verein Geld sammelt: „Ziel ist es, ein Drittel der Kosten zu organisieren.“ Im Moment stehen rund 64.000 Euro für die mit dem Status „besonders erhaltenswerte Kulturgut“ versehene Kapelle an zweckgebundenen Spenden zur Verfügung.

Sehr gut laufe das Mittelalterprojekt für die 6./7. Klassen der Wangener Schulen, das 2016 gestartet ist.

Ziel ist die Vermittlung von Regionalgeschichte, damit auch die junge Generation die Wangener Museen kennen und wertschätzen lernt, sagte Katharina Blocher, die das Projekt leitet.

Ihre Umfragen unter den Teilnehmern belegen: Den Schülern gefällt’s. Und ihre Lehrer können aus vier verschiedenen Mitmachprojekten wählen.

Aktionen für Kinder und Blinde

Ein Erfolg war auch die Kooperation des AMV mit dem Wangener Puppentheater, bei dem der Kasper in historischen Gebäuden der Stadt spielte. „Der Sinn dahinter ist, dass Kinder in diese Häuser kommen“, betonte Schatzmeisterin Marion Einhauser, die das Projekt gerne fortsetzen möchte. 507 Kinder haben im vergangenen Jahr die zehn Vorstellungen besucht.

Langfristig, sagte Vorstand Theo Keller, könne sich der Verein auch die Umsetzung eines (Blinden-) Tastmodells der Wangener Altstadt vorstellen: „Das ist aber im Moment noch Zukunftsmusik.“ Vollzug konnte er in Bezug auf ein bereits vorhandenes Wangener Relikt vermelden: „Wir bekommen den Gutenbergkopf des Walchner-Gebäudes, der hergerichtet und ans Druckereimuseum montiert wird.“ Der Kopf war vormals am Walchner-Gebäude an der Klosterbergstraße angebracht, an der Wohnungen entstehen.

Aufleben lassen will der Verein wieder seine frühere „Hostube“ im Museumscafé - ein zwangloser, monatlicher Stammtisch zum Austausch und Geschichten erzählen. Erstmals ist er am 2. Februar ab 18 Uhr.