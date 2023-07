Ausstellung „kunstreich:afrika! feiert Finissage

Zum Abschluss der Ausstellung „kunstreich:afrika! Sammlung Mekle–Lohrmann“ lädt die Städtische Galerie In der Badstube, Lange Gasse 9, in Wangen am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr zu einer Finissage in Kooperation mit der städtischen Integrationsbeauftragten Anita Mutvar ein. Unter dem Motto „Afrika — Über Grenzen hinweg gemeinsam Teilhabe ermöglichen“ soll der Frage nachgegangen werden, wie Menschen selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben und sich und anderen eine gute Zukunft ermöglichen können. Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter im Innenhof der Badstube statt, bei Regen im Giebelsaal.

Die Sonntagsmatinée startet mit einem Erfahrungsbericht von Fatou Sowe und Wolfgang Riedel anhand von Praxisbeispielen aus Afrika und Deutschland. Fatou Sowe war bis vor zwei Wochen „Junior Short–Term Expert“ bei der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK) im Regionalbüro in Gambia. Sie war zuständig für das Projekt „Wirtschaftliche Eingliederung von Rückkehrern und potenziellen Migranten in Gambia und Ghana“. Wolfgang Riedel besuchte 2022 die Projekte von „awamu — zusammen für Uganda“. Der Verein wurde 2012 in Wangen von der Familie um Margarete Riese gegründet. Die Gründer haben sich zum Ziel gesetzt, die jahrzehntelang aufgebauten Kontakte von Felix und Margarete Schöllhorn fortzuführen und bedarfsorientierte Bildungs– und Entwicklungsprojekte in Uganda zu unterstützen.

Musikalisch wird der Vormittag von der togolesischen Trommelgruppe „Utbw“ umrahmt. Nach dem Austausch können sich Interessierte über fairen Handel am Infostand des Wangener Schülerweltladens El Sol informieren und zum letzten Mal die Ausstellung kunstreich:afrika! aus der Sammlung Mekle–Lohrmann genießen. Um eine Anmeldung wird gebeten bei Anita Mutvar Telefon 07522/74294 oder per Mail unter [email protected].