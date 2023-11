Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der K 8007 zwischen Beutelsau und Wangen sind laut Polizeibericht am Donnerstag kurz nach 17 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 50-jähriger VW-Fahrer erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 57-jährige Seat-Fahrer verkehrsbedingt halten musste und fuhr wuchtig auf. Bei der Kollision erlitten sowohl der 57-Jährige als auch sein 56-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte beide Männer in eine Klinik. Am VW des 50-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, am Seat ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge.