Auffälliger Fahrer steht unter Drogen

Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg gegen einen 33-jährigen Autofahrer eingeleitet. Dieser war laut Polizeibericht am Sonntag gegen 23 Uhr anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner rasanten und unsicheren Fahrweise auf der A 96 aufgefallen. Eine Polizeistreife konnte den 33-Jährigen mit seinem Fahrzeug schließlich an der Behelfsausfahrt Neuravensburg stoppen. Der mutmaßliche Grund für die auffällige Fahrweise war den Polizisten schnell klar: Der Mann schien unter dem Einfluss von Betäubungsmittel zu stehen. Ein Vortest bestätigte dies, weshalb der 33-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge.