Nachts leichter Frost, tagsüber Temperaturen um die null Grad Celsius und wohl etwas Regen oder Schneefall: Mit diesen Aussichten für die kommenden Tage startet am Mittwoch, 29. November, die Saison im Wangener Eisstadion. Es ist die dritte mit der Betreiberfirma Kohler Solar und die zweite seit Beginn der Energiekrise mit vergleichsweise hohen Kosten für Gas und Strom. Die Rückschau und der Blick nach vorne zeigen jedoch: Trotz aller Widrigkeiten möchten die Wangener auf ihr Eisvergnügen an der Stefanshöhe nicht verzichten.

Wie war die Eislaufsaison 22/23 an der Stefanshöhe?

Auch mit seiner zweiten Saison ist Alfred Kohler zufrieden. „Die Vormittage mit den Schulen waren quasi ausgebucht, und die Eisdisco lief super“, berichtet der Chef der Betreiberfirma aus Kißlegg-Aich. „An einem Abend hatten wir sogar knapp 1000 Besucher.“ Unter dem Strich seien in den drei Monaten des vergangenen Winters noch einmal etwas mehr als die 22.000 Besucher der Vorsaison gekommen. Da war es gut, dass zwischendrin der Bestand an Schlittschuhen auf aktuell rund 350 Paare aufgestockt wurde, um alle in der richtigen Größe bedienen zu können. Ein neuer Schleifautomat wurde ebenfalls angeschafft.

Trotz dieser Investitionen gab es laut Kohler unter dem Strich ein leichtes Plus in der Saisonbilanz.

Wir haben das Eis so dünn wie mindestens nötig gemacht und Strom so gut wie möglich eingespart“, so der Betreiber.

Am Ende seien dennoch rund 150.000 Kilowattstunden verbraucht worden, die dann zusammen mit den Kosten für Gas und Wasser den städtischen Jahreszuschuss von 60.000 Euro aufgefressen hätten. „Wir versuchen auch dieses Jahr wieder, damit zurechtzukommen“, sagt Alfred Kohler. Er plant auch heuer mit einer Saison möglichst bis Ende Februar.

Was passiert in diesen Tagen und wann geht’s wieder los?

Weil der November bislang regnerisch und vergleichsweise warm gewesen ist, haben Kohler & Co. die erste Kälteperiode abgewartet und erst diesen Montagmorgen - nach dem Entfernen des ersten Schnees - mit dem Eismachen begonnen. Schicht um Schicht wird bis Dienstag das Wasser aufgespritzt, bis die Eisschicht etwa drei Zentimeter dick ist. Noch am Montagnachmittag wurden die Linien gezogen.

Am Mittwoch geht’s dann offiziell an der Stefanshöhe los: Am Vormittag kommt die erste Schule zum Eislaufen, am Nachmittag steht der erste Publikumslauf der Saison auf dem Programm, anschließend bietet die MTG laut Programm „Eishockey für Kids“. Der Abend ist dann dem Training von zwei Hobbyteams vorbehalten.

Wie ist das Wangener Eisstadion heuer belegt?

Von Montag bis Freitag gehören die Vormittage den Schulen, laut Kohler sind hier nur noch drei Termine frei. Der Publikumslauf ist zwischen Dienstag und Freitag von 14 bis 16.45 Uhr, samstags von 9 bis 11 und von 14.30 bis 16.45 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Für den Schlägerlauf gibt es Zeiten am Donnerstag und Samstag, feste Termine gibt es auch für den Eissport.

So hat die Roll- und Eissportabteilung der MTG Wangen ab 29. November immer mittwochs von 17.15 bis 18.35 Uhr ihr „Kids on Ice“-Eishockeytraining und ab 4. Dezember montags von 15 bis 16.30 Uhr ihre Laufschule samt Eiskunstlauf. Eiszeiten in Wangen hat auch weiterhin der EV Ravensburg für seine Jugendteams. Abends gehört die Eisfläche dann in der Regel Hobbyteams oder Mannschaften der Westallgäu-Liga, die alle 14 Tage am Wochenende an der Stefanshöhe Spiele austragen. Der Samstagabend ist zwischen 18.30 und 22 Uhr jedoch der beliebten Eisdisco samt DJ und Lichtshow vorbehalten.

Wie sieht es diesmal bei den Eintrittspreisen aus?

Wenn überhaupt, dann steigen die Preise heuer nur leicht an. So zahlt eine Familie für eine Tageskarte 16 statt wie bisher 15 Euro. Für Kinder bleibt es bei vier Euro, für Erwachsene steigt der Eintritt um 20 Cent auf 5,20 Euro. Eine erhöhte Nutzungsgebühr gibt es laut Alfred Kohler auch für die Vereine. Unverändert bleiben die Preise für Eisdisco und die Schulen.

Wie geht der Betreiber in die neue Saison?

„Toll ist, dass diese Saison wieder alle Schulen kommen“, sagt Alfred Kohler, der auch heuer ein zehnköpfiges Team für Kasse, Verleih, Service und Eis zur Verfügung hat. Das Verhältnis zu Stadt und Förderverein sei gut. Der Verein stehe bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite, die Stadt habe über den Sommer Hütten und Umkleiden gestrichen. Nun müsse nur noch das Wetter passen: „Mein Wunsch ist, dass es wie jetzt außen leicht weiß ist, trocken und nicht zu kalt, dann kommen die Leute.“