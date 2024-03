Auf der B32 drohen bei Wangen Staus

Am Kreisverkehr Waltersbühl in Wangen stehen letzte Arbeiten an. Deshalb kommt es dort ab Montag nochmals zu Sperrungen. Betroffen ist auch die durch Wangen führende Bundesstraße 32.

Regen hatte im Dezember 2023 verhindert, dass der Kreisverkehr Waltersbühl nach dem Bau auch alle notwendigen Markierungen erhalten hat. Das soll jetzt ab Montag, 18. März, nachgeholt werden. Rund drei Tage werden die Arbeiten in Anspruch nehmen, teilt die Wangener Stadtverwaltung mit.

Verkehr wird über Ampel geregelt

Während dieser Zeit muss der Knotenpunkt Walterbühl für den Verkehr teilweise gesperrt werden. Das heißt: Die Ravensburger Straße (B32) ist deshalb halbseitig dicht. Die Verkehrsführung wird über eine Ampel geregelt. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, ist teilweise Nachtarbeit vorgesehen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Anschlussäste Walterbühl und Siemensstraße werden für den Verkehr noch einmal voll gesperrt. Der davon betroffene Verkehr wird über die Johannes-Jung-Straße und Pfannerstraße beziehungsweise über die Straße Haidösch und Franz-Walchner-Straße umgeleitet.