Auch vergleichsweise kleine Dinge kosten in Wangen viel Geld

Mehr als 21 Millionen Euro will die Stadt Wangen kommendes Jahr in ihre Infrastruktur investieren. Ein Großteil davon verschlingen Projekte im Zusammenhang mit der Landesgartenschau und der Stadtsanierung. Aber manchmal sind es auch vergleichsweise kleine Dinge, die für Gesprächsstoff sorgen, wie die zweite Lesung des Haushaltsplans 2024 in der jüngsten Ratssitzung gezeigt hat. Ein Überblick.

Wie bei den Blitzern aufgerüstet wird

Die ursprünglich an der Erzberger Straße geplante Geschwindigkeitsmessanlage kommt nicht, wegen des neuen Kreisels an der Abzweigung zum Südring. Stattdessen will sich die Stadt ‐ neben zwei weiteren Anzeigetafeln ‐ eine mobile Tempomessanlage anschaffen, bestehend aus einem Anhänger und einem Auto, weil der bisherige Pkw keinen Tüv mehr hat. Dazu kommt der moderne Nachfolger des Starenkastens an der Ravensburger Straße, dort kann man dann künftig ebenfalls in beide Richtungen blitzen. Macht Kosten in der Gesamthöhe von knapp 390.000 Euro.

Was sich auf Sportplätzen tut

Der Neuravensburger Fußballplatz bekommt ein neues Flutlicht. Dem Sportplatz in Haslach und dem Allgäustadion spendiert die Stadt neue Bewässerungsanlagen. Im Stadion kommt das flüssige Nass aus dem Grundwasser, in Haslach wird der Rasen sogar mit Trinkwasser bespritzt. Laut Baudezernent Peter Ritter überlegt man sich, nachträglich eine Zisterne für Regenwasser anzuschaffen. In 2024 sind für Licht und Bewässerung rund 100.000 Euro eingeplant. Außerdem wird für 150.000 Euro die Laufbahn am Sportplatz in Primisweiler verlegt.

Wie die Vereine profitieren

Für die Sportförderung gibt die Stadt allein 2024 eine gute Million Euro aus. So bekommt die Wangener Sektion des Deutschen Alpenvereins rund 200.000 Euro Zuschuss für Kletteranlage und -turm am Südring, unter dem Strich sind es etwa 60.000 Euro mehr. Sogar 800.000 Euro fließen kommendes Jahr an den Reitverein, der dafür sein Areal in den Auwiesen aufgeben musste. Insgesamt bezuschusst die Stadt die neue Reithalle laut Plan mit gut 1,5 Millionen Euro. Fünfstellige Summen bekommen der FC Wangen für sein neues Clubheim im Stadion und der Schützenverein Niederwangen.

Wie es bei den Baugebieten weitergeht

Der nun weggefallene Bauparagraf 13b, der in den vergangenen Jahren die Genehmigungsverfahren vereinfachte, wird sich nachträglich auf den kommenden Haushalt auswirken. Im Plan für 2024 sind für die Baugebiete Hogenberg (Haslach) und Sattel in 2024 beziehungsweise in 2025 Einnahmen durch Grundstücksverkäufe vorgesehen. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir beim Sattel in 2025 baureifes Land haben“, so OB Lang. Auch beim Hogenberg werde sich „der Zeitplan anders darstellen“. Was kommendes Jahr aber passieren soll: Die Baugebiete Schwarzenbach-Nord (Neuravensburg) und Haid-Wittwais erhalten Spielplätze.

Was an Schulen und Kindergärten passiert

Trotz knapper Kassen will die Stadt auch kommendes Jahr Millionen in ihre Schulen und Kindergärten stecken. So starten die Planungen für einen Erweiterungsbau an der Grundschule Neuravensburg, der den künftigen Platzbedarf der Schule decken und Heimat für zwei Gruppen des Kindergartens sein soll. Beginnen sollen auch die Planungen für den zweiten Bauabschnitt bei der Erweiterung der Gemeinschaftsschule. Los geht es zudem mit dem Anbau des Kindergartens Leupolz, der laut Plan insgesamt 3,5 Millionen Euro kosten soll. Etwa doppelt so teuer wird der neue Kindergarten in den Auwiesen, der 2025 eröffnet wird und bei der Landesgartenschau als Treffpunkt BW dient.

Wie viel Geld in Straßen und Brücken fließt

2024 soll die Pfannerstraße (Praßberg) grundlegend saniert werden. Sie gehört laut Baudezernent Peter Ritter zu den marodesten Straßen in der Kernstadt. Auch bei zwei Kreisverkehren stehen Arbeiten an: Der Kreisel an der Einmündung Zeppelinstraße/Lindauer Straße wird in der Mitte aufgepflastert. Der Endausbau in der Mitte des Isnyer Kreisels wurde auf 2025, also nach der Gartenschau, geschoben. Der derzeit laufende und sich im Zeitplan befindliche B32-Kreiselbau am Waltersbühl wird 2024 übrigens noch einmal 450.000 Euro verschlingen. Laut Plan liegen die Kosten hier unter dem Strich bei 1,3 Millionen Euro, bei der Stadt bleiben davon 1,1 Millionen hängen. Neben den diversen Brücken im Landesgartenschaugelände rückt langsam wieder die einigermaßen marode Isyner Brücke in den Blick. Hier steckt die Stadt 2024 und 2025 jeweils 50.000 Euro in die Planung ‐ und zwar für eine Sanierung.

„Ein Neubau würde riesige Einschnitte bedeuten. Sanieren ist hier der leichtere Weg, so OB Lang.

Was bei der Gartenschau zu zahlen ist

Als sogenannte Stammkapitaleinlage zahlt die Stadt in 2024 rund 2,4 Millionen Euro an die Landesgartenschau GmbH. Diese finanziert davon zahlreiche Maßnahmen, die in diesen Monaten deutlich Form annehmen. Beispielsweise die Gestaltung des Erba- und des Sportparks, der Argenwiese und des Auwiesengartens. Geld fließt auch in die Kanalbrücke bei den Werksgärten, den Argenpavillon und die Freiflächen Richtung Lottenmühle. Insgesamt gibt die Stadt in den Jahren bis 2025 über diesen Weg rund 18 Millionen Euro für Maßnahmen der Gartenschau. Nicht in diesen Posten fällt der Aussichtsturm, bei dem der Vorsteuerabzug entfällt: Er ist im Haushaltsplan 2024 mit Brutto-Gesamtkosten von über 2,2 Millionen Euro angegeben, davon abzuziehen ist die Tourismusförderung in Höhe von knapp 1,1 Millionen.