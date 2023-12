Auch Giovanni Zarella kommt zur Landesgartenschau in Wangen

Nach Montez und Lena Meyer-Landrut steht nun der nächste Top-Act bei der Landesgartenschau 2024 fest: So wird nächstes Jahr am 11. August der italienische Sänger, Entertainer und frisch gekürte Bambi-Preisträger Giovanni Zarella nach Wangen kommen, wie es in einer Mitteilung der LGS heißt.

An die Spitze der deutschsprachigen Entertainment-Branche katapultiert

Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seinem italienischen Charme und seinen modernen Interpretationen italienischer Klassiker habe sich Zarella an die Spitze der deutschsprachigen Entertainment-Branche katapultiert, teilt die LGS weiter mit. Mit seinem dritten Soloalbum „Per Sempre“ konnte er im letzten Sommer demnach schon zum zweiten Mal in Folge als Solokünstler Platz eins der deutschen und österreichischen Charts erobern. Außerdem präsentiere er seit gut einem Jahr im ZDF mit großem Erfolg „Die Giovanni Zarrella Show“, für die er erst vor wenigen Tagen mit dem Bambi ausgezeichnet wurde.

Tickets gibt es schon im Vorverkauf

2024 wird der charismatische Entertainer mit seiner Band auf Sommertournee gehen und die größten deutschen Hits auf Italienisch sowie Pop-Klassiker aus seiner Heimat präsentieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Besonders gespannt sein dürfe man auf seine eigenen, neuen Songs. Der Vorverkauf für das Konzert läuft bereits. Mit einer Dauerkarte bekommt man auf den Eintrittspreis 20 Prozent Rabatt.

Die nächsten Top-Acts könnten aus vertraglichen Gründen mit dem Management der jeweiligen Bands erst in den kommenden Tagen und Wochen bekanntgegeben werden, teilt die Gartenschau GmbH weiter mit. Allerdings hatte Wangens OB Michael Lang unlängst bereits verraten, dass nach dem Deutsch-Rapper Montez auch die frühere ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut nach Wangen kommt.

Einen Überblick über die weiteren geplanten Veranstaltungen auf der Gartenschau findet man auf der LGS-Webseite www.lgswangen2024.de. Dauerkarten und Gutscheine können online oder bei den Vorverkaufsstellen erworben werden.

