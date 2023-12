Auch die L320 bei Wangen wird am Mittwoch für den Verkehr freigegeben

Etwa zeitgleich mit der offiziellen Verkehrsfreigabe an der Herfatzer B32-Brücke kehrt am Mittwoch, 20. Dezember, auch auf der L320 am südlichen Ortsausgang Wangens wieder Normalität ein. Der Bau der Linksabbiegerspur als Zufahrt zum Parkplatz der Landesgartenschau ist abgeschlossen, der Verkehr kann nun über die in diesem Bereich verbreiterte Landesstraße fließen.

Zufahrt zum Reitgelände ist möglich

Laut Martin Jörg vom Wangener Tiefbauamt werden am Dienstag und am Mittwoch noch die Verkehrsinsel fertiggestellt, die Schilder angebracht und die gelben Markierungen entfernt. Im Lauf des Mittwochs könne deshalb die Umleitung über die Baustraße aufgehoben werden und der Verkehr wieder über „normale“ L320 gelenkt werden. Auch die Zufahrt zum Gelände des Reitvereins sei möglich.

Die L320 war fast das gesamte Jahr über eine der Hauptumleitungen der gesperrten B32. Dort wurde die Argenbrücke bei Herfatz erneuert, am Waltersbühl ein Kreisel gebaut und die gesamte Fahrbahn zwischen dem Autobahnanschluss Wangen-West und der Anschlusspunkt Haidösch saniert.