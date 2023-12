Auch der neue Wangener Fristo-Getränkemarkt ist „nachhaltig“

Zeitgleich zur neuen Lidl-Filiale an der Spinnereistraße hat nach nur zwei Monaten Bauzeit auch der benachbarte Fristo-Getränkemarkt wieder eröffnet. Es ist der zweite Markt in nachhaltiger und energieeffizienter Holzbauweise, wie das Unternehmen mitteilt.

Auf einer Verkaufsfläche von rund 470 Quadratmetern finden Kunden demnach mehr als 1200 Getränkespezialitäten, darunter über 170 Produkte, die dank des größeren Neubaus im Vergleich zum alten Markt neu aufgenommen wurden. Überzeugend sei dabei die regionale Vielfalt in den Bereichen Wasser, Bier, Saft, Wein und Spirituosen, so Fristo weiter. 90 Prozent aller Artikel würden in umweltfreundlichen Mehrweg-Gebinden verkauft.

Von der Schließung bis zur Neueröffnung in kaum zehn Wochen

Vom Spatenstich für das Gesamtprojekt am 28. Juni bis zur gemeinsamen Neueröffnung mit Lidl am 14. Dezember verging kaum ein halbes Jahr, heißt es weiter. Der laufende Betrieb im alten Fristo-Getränkemarkt sei trotz der Bauarbeiten bis zum 7. Oktober aufrecht erhalten worden. Nach dem Start der Abrissarbeiten am 16. Oktober dauerte es von der Schließung bis zur Neueröffnung kaum zehn Wochen.

Dabei überzeuge auch der neue Fristo-Markt durch seine moderne und zukunftsfähige Bauweise, so das Unternehmen - unter anderem mit ökologischer Holzbauweise, recycelten Gläsern für die großen Schaufenster, effizienter Haustechnik, energiesparender LED-Beleuchtung und einer PV-Anlage auf dem Dach. Im Außenbereich setze man auf Umweltfreundlichkeit und Biodiversität: Ladestationen für Elektrofahrzeuge sollen bald folgen, ab dem Frühjahr 2024 sei zudem die Bepflanzung der Grünflächen, ein Gründach und der Aufbau von Wildbienenhochbeeten geplant.