Ohne Versicherungsschutz auf ihren Gefährten unterwegs gewesen sind zwei E-Scooter-Fahrer in Ravensburg und Wangen. Das droht ihnen nun, nachdem sie von der Polizei angehalten wurden.

Versicherungsschutz war erloschen

Zwei Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Konsequenzen rechnen, so schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung, nachdem sie am Dienstag ohne gültigen Versicherungsschutz an ihren E-Scootern im Stadtgebiet unterwegs waren. Sowohl eine 41-Jährige in Ravensburg, als auch ein 30-Jähriger in Wangen wurden von Polizisten angehalten, da das Versicherungskennzeichen an ihren E-Scootern seit dem Ende Februar abgelaufen und somit der Versicherungsschutz erloschen war.

Das hätten beide Fahrer tun müssen

Beide Fahrer hätten ein Kennzeichen aus dem aktuellen Jahr 2024 benötigt und mussten deshalb ihre Fahrzeuge nach Hause schieben. Ihnen droht nun jeweils eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.