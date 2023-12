Im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unter dem Motto „Fluchtursachen bekämpfen“ stellt die Schwäbische Zeitung Wangen ihre ausgewählten Projekte vor, die in diesem Jahr von der Spendenfreudigkeit der Leser profitieren werden. Heute: die inzwischen zum Verein gewordenen „Helfenden Hände“ aus Argenbühl rund um ihren Vorsitzenden Ferdl Rasch, die die Spendensumme zugunsten des Gesundheitszentrums in Mutumba einsetzen werden.

Ferdl Rasch hilft an vielen Stellen

Ferdl Rasch ist so etwas wie das „Gesicht des Helfens“ - nicht „nur“ bei den Helfenden Händen. Gerade erst hat er seine Garage auf eigene Kosten an- und ausgebaut, in der sich auf gut 20 Quadratmetern die vielen Kartons stapeln, aus denen heraus gespendete Dinge für die gute Sache veräußert werden. „Alles, was wir nicht verkauft bekommen, geht an die Rumänienhilfe in Seltmanns, die jeden Monat mit zwei vollbeladenen Lastwagen nach Temeswar fährt“, erklärt Rasch. Daneben ist Rasch auch Mitglied bei anderen gemeinnützigen und sozial engagierten Vereinen wie dem von der Kindernothilfe Ravensburg ausgehenden Arbeitskreis Oberschwaben - und Vorsitzender der „Helfenden Hände Argenbühl“.

„An vorderster Stelle steht für mich, Kinder für unsere Hilfsaktionen zu begeistern.“ Ferdl Rasch

Sie gibt es seit 2009 - und in diesem Jahr sind sie aus steuerlichen Gründen zum Verein geworden. Verändert hat diese Tatsache in der Arbeit laut Rasch nicht viel: „Wir waren in diesem Jahr auf 28 Märkten und Flohmärkten in der Region unterwegs und haben über 20.000 Euro erlöst.“ Nach wie vor lebt der Verein, der sich vielschichtig und auch für anderes als die Burundihilfe engagiert, von dem, was ihm an gespendeten Dingen, die später verkauft werden, zugetragen wird. Oft sind es auch Wohnungsauflösungen, bei denen sich der Verein im Idealfall heraussuchen und mitnehmen darf, was auf den Märkten nach den Erfahrungswerten „läuft“.

Verkauf von Sachspenden bringt Erlöse für Verein

„Kleider und Textilien, Kleinstmöbel wie Stühle, etwas für den eigenen Garten oder Spielzeug und Spiele für die Kinder und Enkelkinder“, sind das laut Rasch. Daneben gibt es noch fünf Strickerinnen, die unermüdlich Socken und Stulpen oder auch Mützen produzieren, die ebenfalls verkauft werden. Rasch: „Da sind wir natürlich dankbar für alle Spender, die uns mit Sockenwolle bedenken.“ Spender dürfen sich gerne unter 07566/941958 oder [email protected] melden.

Schon vor zwei Jahren haben die „Helfenden Hände“ mit dem Geld der SZ-Spende ein Nebengebäude des geplanten Krankenhauses der Schönstätter Marienschwestern in Burundi unterstützt. Die Pläne einer Poliklinik schlummern schon seit mehreren Jahren in den Schubladen. 2019 wurde sie noch auf rund 260.000 Euro geschätzt. Die Umsetzung scheiterte jedoch. „Zunächst gab es einen Materialengpass, dann kam Corona, dann ist die Währung gefallen und jetzt herrscht Inflation“, erläutert Ferdl Rasch die vergangenen vier Jahre, in denen die Argenbühler bereits mehr als 100.000 Euro für Burundi und verschiedene Projekte der Schönstattschwestern zusammengetragen haben.

Neuer Kostenvoranschlag sprengt den Rahmen

Im Oktober 2023 lag der nächste Kostenvoranschlag für das Krankenhaus auf dem Tisch: 573.000 Euro - und damit mehr als das Doppelte gegenüber 2019. „Die Schwestern haben sich nun entschieden, mit einem Gesundheitszentrum eine abgespeckte Version anzupacken, die möglichst schnell begonnen werden soll - und sehr dringlich ist“, sagt Rasch. Gegebenenfalls werde es dann später um die Poliklinik erweitert. In das Gesundheitszentrum soll definitiv auch das Helfen bringt Freude-Geld fließen. Wie dringend der Neubau ist, zeigen auch ein paar Zahlen aus dem Jahr 2022, in dem in Mutumba 14.220 Patienten von den Krankenschwestern und 1.579 vom Arzt ambulant behandelt wurden.

Gesundheitszentrum ist ein verlässlicher Arbeitgeber

„Im Spital pflegten wir 1.595 Kranke, 598 Mütter brachten bei uns ihre Kinder zur Welt, 3.512 Babys und Kleinkinder wurden bei uns geimpft“, schreiben die Schönstatter Schwestern in ihrem Weihnachtsbrief. Darüber hinaus erhielten 91 Personen, die mit dem Aidsvirus leben, im jetzigen, maroden Gesundheitszentrum Hilfe, 32 Tuberkulosekranke ihre Medikamente, 145 unterernährte Kinder ihre therapeutische Nahrung und 69 Babys, die ihre Mutter verloren haben oder deren Mutter nicht stillen konnte, Babymilch. Betreut werden die Hilfesuchenden durch 13 Schwestern in verschiedenen Berufen und 35 angestellte Laien. Damit ist das Gesundheitszentrum auch ein verlässlicher Arbeitgeber.

Helfende Hände haben viele junge Mitglieder

Mit Missionsstation-Leiterin Schwester Lisette, der Nachfolgerin von der aus Argenbühl stammenden Theresiane Mayer, die in der Station rund 40 Jahre lang mitwirkte und heute 91-jährig in einem Pflegeheim in der Schweiz lebt, sind die „Helfenden Hände“ in ständigem Austausch. Im Moment arbeiten im zwölf Mitglieder großen Verein Menschen im Alter zwischen sieben und 87 Jahren und etwa 20 Helfer. Knapp die Hälfte ist im Kinder- und Jugendalter, die andere Hälfte seien „überwiegend Rentner“, erzählt Rasch. „An vorderster Stelle steht für mich, Kinder für unsere Hilfsaktionen zu begeistern.“

Dass diese Arbeit Früchte trägt, beweist beispielsweise Miriam Cramer, die als damals Siebenjährige den „Helfenden Händen“ beitrat, und zehn Jahre später in den Osterferien nach Indien flog und drei Wochen lang Flüchtlingskinder in Neu Dehli betreute.

Das sind die Einnahmequellen des Vereins

„85 Prozent unserer Einnahmen kommen aus den Märkten“, berichtet Rasch über die Einnahmequellen des Vereins. Ab und an erhält der Verein auch Geldspenden. Lediglich Standgebühren und Wolle für die Strickerinnen gehören, so Rasch, zu den Ausgaben. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea investiert Ferdl Rasch im Übrigen rund 40 Stunden pro Woche für seine sozialen Projekte - unentgeltlich versteht sich. Sein Wunsch für das neue Jahr? „Möglichst viel Geld für Menschen zusammenzusammeln, um jenen eine Chance zu geben, die es aufgrund ihrer Lebenssituation aus eigener Kraft nicht schaffen.“

Weitere Informationen gibt es unter www.helfende-haende.ibk.me auf der Internetpräsenz des Vereins.