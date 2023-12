Viele Jahre war es eine Freiwilligkeitsleistung: Hatte beispielsweise eine Apotheke in Leutkirch an Sonn- und Feiertagen Notdienst, boten die Wangener und Leutkircher Apotheker einen zusätzlichen Dienst von 11 bis 12 Uhr, die Isnyer von 10 bis 11 Uhr an.

Damit ist mit Beginn des kommenden Jahres Schluss: „Wir können das nicht mehr stemmen“, erklären Pirmin Burth von der Apotheke im Gesundheitszentrum und der Staufen-Apotheke und Jenny Hsieh-Ehrhardt von der Rochus-Apotheke im Namen der Wangener Apotheken.

Grund ist Burths Aussage zufolge unter anderem der Personalmangel, aber auch eine immer umfassendere Bürokratie, die stetig mehr Zeit und damit Personal bindet. Ab 2025 soll es dann ohnehin eine länderübergreifende Veränderung bei den Apotheken geben.

20 Notdienste im Jahr pro Apotheke

Ab Januar 2024 könnte folgendes Szenario Wirklichkeit werden: Im schlimmsten Fall fährt ein Leutkircher Patient am Sonntagmorgen in die Wangener Notfallpraxis - und muss anschließend nach Isny, um dort sein Rezept einzulösen. „Das ist uns durchaus bewusst, aber wir sind auch personell einfach am Limit“, bedauert Pirmin Burth.

Mit der Kißlegger St. Gallus-Apotheke und der Leutkircher Löwen-Apotheke haben in der jüngeren Vergangenheit zwei Apotheken für immer geschlossen. Statt bislang 20 teilen sich seither 18 Apotheken im Altkreis Wangen die 24-Stunden-Notdienste. Durchschnittlich gut 20 Notdienste hat damit jede Apotheke im Jahr zu absolvieren - rund um die Uhr.

Ehepaar hat gleichzeitig Dienst am Wochenende

Das Problem: Dadurch, dass die Dienste ausschließlich von approbiertem Personal geleistet werden dürfen, Apotheker aber meist weiblich und familiär gebunden sind, „erwischt“ es nicht selten die Inhaber selbst. Im Falle von Pirmin Burth bedeutet dies: „Jede Woche ein Volldienst.“ Seine Kollegin Jenny Hsieh-Ehrhardt von der Rochus-Apotheke betreibt mit ihrem Mann noch zwei weitere Apotheken in Lindenberg: „Das führt auch schon mal dazu, dass wir die Kinder zu Freunden bringen müssen, weil wir beide gleichzeitig Notdienst haben.“

In den vergangenen Jahren wurde der freiwillige Zusatzdienst, den es früher im Altkreis Wangen auch an Samstag-, Sonntag- und Feiertagabenden gab, bereits zurückgefahren. Geblieben ist in diesen drei Städten des Württembergischen Allgäu der freiwillige Zusatzdienst am späten Sonntagvormittag, so dort nicht gerade der 24-Stunden-Dienst geleistet wird.

Auch den Apotheken fehlt der Nachwuchs

Diese Service gehört bald der Vergangenheit an - und das hat Gründe: „Schwierig ist, dass immer weniger Menschen in Apotheken arbeiten wollen“, sagt Burth. Das gelte nicht nur für Approbierte, sondern beispielsweise auch für Pharmazeutisch-Technische Assistenten: „Obwohl wir die Naturwissenschaftlich-Technische Akademie Isny vor der Türe haben: Die Klassen werden nicht mehr voll.“

Bei den Apothekern sieht es laut Hsieh-Ehrhardt und Burth noch dramatischer aus. In der Rochus-Apotheke sind derzeit vier Apothekerinnen angestellt. Hsieh-Ehrhardt: „Eine arbeitet einen halben Tag, eine einen Samstag im Monat, eine drei Vormittage. Die Vierte ist eigentlich schon seit einem Jahr in Rente.“ Ähnlich sieht es bei Pirmin Burth aus, der zehn Apothekerinnen beschäftigt: „Eine ist in Elternzeit, acht sind in Teilzeit. Auch meine Mutter arbeitet trotz Ruhestand weiter mit.“

„Mehr Heilberufler als Kaufmann“

400 Euro Pauschale erhält eine Apotheke für einen 24-Stunden-Notdienst. Hinzu kommen 2,50 Euro für jeden Kunden, der den Dienst in Anspruch nimmt. Der freiwillige Zusatzdienst wird, so Burth, ohne Pauschale geleistet: „Im Schnitt kommen da so zwischen 15 und 20 Menschen.“

Für ihn sei es schmerzlich, dass die Leistung aufgrund von Überlastung zurückgefahren werden müsse:

Ich bin da mehr Heilberufler als Kaufmann und meine Intention, den Beruf zu ergreifen und auszuüben, war und ist es, den Leuten zu helfen. Pirmin Burth

Und für die Kunden steht ab 2025 übrigens schon die nächste Veränderung im Raum. „Dann wird es keine Notdienstkreise wie jetzt mehr geben, sondern es geht rein nach Entfernung“, erläutert Burth. Eine softwaregestützte Planung soll dann individualisiert die nächste Apotheke ermitteln - auch über Ländergrenzen hinweg. Laut Hsieh-Ehrhardt bedeutet dies dann für einige Apotheken mehr, für andere weniger Dienste.

E-Rezept birgt das nächste Problem

Bis es so weit ist, dürfte auf die Apotheken aber auch noch anderes an Problemen zukommen. Die überbordende Bürokratie, Medikamenten-Lieferengpässe und ein Kaputtsparen der Apotheken hat die Apotheker schon im Laufe des Jahres bei zwei Protesttagen auf die Straße gehen lassen. An den bestehenden Problemen hat sich nach Aussage der beiden Wangener Apotheker seither nichts verändert.

Zur Jahreswende kommt nun auch noch das E-Rezept. „Auch das wirft ganze Prozesse über den Haufen, vor allem in der Heimversorgung. Standardvorgänge müssen neu definiert werden“, sagt Pirmin Burth. Deutlich abhängiger werde man von der Technik und der Telematik-Kommunikation zwischen Ärzten, Apotheken und Krankenkassen.

Burth: „Wenn ich ein E-Rezept nicht abrufen kann, weiß ich auch nicht, was verordnet wurde.“ Mitarbeiter müssen geschult, Patienten aufgeklärt werden – und dann ist da auch noch jener „Teil“ der laut Burth „nicht ganz kostendeckenden“ Finanzierung der Soft- und Hardware durch die Gesetzlichen Krankenkassen.

Mehr als dies alles wiegt für den Apotheker aber der Aufwand, der durch die Neuprogrammierungen der technischen Veränderungen verbunden ist: „Wir hatten vor fünf Jahren noch etwa zehn Änderungen im Jahr. Allein 2021 gab es über 50 gesetzliche Änderungen, die eingespeist werden müssen. Nicht umsonst herrscht bei Soft- und Hardwareherstellern seit einiger Zeit Goldgräberstimmung.“