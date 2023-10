Anknüpfen an die starke Defensivleistung

Die Handballerinnen der MTG Wangen haben am Samstag (18 Uhr/Argenhalle) in der Württembergliga den TSV Köngen zu Gast. Nach dem deutlichen Sieg am vergangenen Spieltag gegen den TV Weilstetten möchte die MTG in der Erfolgsspur bleiben.

Gegen den TV Weilstetten zeigten die MTG-Handballerinnen, was sie können. Mit einer starken Abwehr gewann Wangen deutlich mit 23:13 und kassierte in der zweiten Hälfte lediglich fünf Gegentore. An diese Leistung möchte die MTG am Samstag gegen Köngen anknüpfen. Die Wangenerinnen stehen aktuell mit 4:6 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Verzichten muss Trainer Christoph Hörmann auf Clara Gauß (Fingerfraktur) und Mia Geyer (Studium).

Wangens Gegner legt Fehlstart hin

Für den TSV verlief der Start in die neue Saison alles andere als optimal. Köngen entschied nur ein Spiel für sich und steht mit 2:8 Punkten auf dem vorletzten Rang. Die MTG ist aus der Vergangenheit vom TSV allerdings anderes gewohnt und sollte den Gast auf keinen Fall unterschätzen. Mit den Zuschauern im Rücken soll es aber einen weiteren Sieg für die Allgäuerinnen geben.