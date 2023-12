Zwölf Jahre hinter Gitter muss ein 54-jähriger Mann wegen einer hohen Anzahl an Sexualdelikten gegen Kinder und Jugendliche. Nach einem elfmonatigen Verhandlungsmarathon unter Ausschluss der Öffentlichkeit ordnete die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Ravensburg eine unbefristete Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung an.

52 Missbrauchsfälle nachgewiesen

Wie aus einer Mitteilung des Gerichts hervorgeht, wurde der aus Wangen stammende Mann des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 52 Fällen, des sexuellen Missbrauchs von Kindern, des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen, des Herstellens kinderpornografischer Schriften sowie der sexuellen Belästigung für schuldig befunden. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Franz Bernhard hatte seit Dezember vergangenen Jahres an 42 Tagen verhandelt, befragte dabei 55 Zeugen und fünf Sachverständige. Die Öffentlichkeit schloss sie bereits am ersten Verhandlungstag aus, um die minderjährigen Opfer des Mannes zu schützen.

In dem Marathon-Prozess stellte das Gericht laut Mitteilung unter anderem folgendes fest: Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte hatte in den Jahren 2020 bis 2022 ein Mädchen von anfangs elf Jahren in einer Vielzahl von Fällen sexuell missbraucht. Ihr Vertrauen erschlich er sich durch Geschenke. Er holte sie zu Autofahrten ab, um mit ihr im Fahrzeug Geschlechtsverkehr zu haben. All dies geschah laut Gericht vor allem im Raum Wangen und Kißlegg.

Mit einer Modelkarriere gelockt

Überdies missbrauchte der Mann im Jahr 2018 ein weiteres Mädchen. Von der damals 13-Jährigen stellte er kinderpornografische Aufnahmen her. Zu sexuellen Handlungen kam es ebenfalls. Vorgegaukelt hatte er diesem Opfer, sich für sie für einen Modelvertrag mit anschließender Modelkarriere einzusetzen.

Die Strafkammer sprach über die langjährige Haftstrafe hinaus die Unterbringung des Mannes in der Sicherheitsverwahrung aus – und das für unbestimmte Zeit. Als Grund führt das Gericht die Persönlichkeitsstruktur des in der vergangenen Woche Verurteilten an: Es sei zu erwarten, dass der Mann auch zukünftig weitere gravierende (Sexual-)Straftaten begehen könnte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.