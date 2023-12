Am Wangener Aussichtsturm laufen die ersten Arbeiten

Nachdem die Vorbereitungen im Umfeld abgeschlossen sind, haben nun die Arbeiten direkt am Standort des künftigen Wangener Aussichtsturms begonnen. Die Baustelle am Schönbühl-Hang ist eingerichtet, die Grube für das Fundament ausgehoben. Ein Überblick zum Stand der Dinge beim umstrittensten Teil der Landesgartenschau 2024.

„Das wird spannend, weil so etwas zum ersten Mal gemacht wird.“ Hubert Meßmer über die Holzkinstruktion

Um den Turm ist es zuletzt ruhig geworden

Seitdem sich der Wangener Gemeinderat Anfang Mai mit deutlicher Mehrheit für einen Wangener Aussichtsturm entschieden hat, ist es einigermaßen ruhig um das städtische Prestigeprojekt geworden. Vergangenen Sommer war davon am Rande die Rede, als der ebenfalls von der Uni Stuttgart entwickelte Flachspavillon vorgestellt wurde, in dem sich der Landkreis bei der Gartenschau auf der Argenwiese präsentieren wird. Und dann Anfang Herbst wieder, als es teilweise leichte „Nachwehen“ in Sachen Turm bei den Haushaltsreden im Rat gab.

Vorbereitungen für Turmbau abgeschlossen

Derweil liefen im Hintergrund die Planungen weiter und wurden ab Anfang November erstmals auch sichtbar. Vor allem der Weg zwischen dem benachbarten Bauernhof und dem künftigen Turm-Standort, der später als Feuerwehrzufahrt dienen soll, wurde so ertüchtigt, dass auch schwerere Fahrzeuge zur Baustelle gelangen können. Außerdem wurde am Wegeverbindung Richtung Argenwiese gearbeitet und die Baustelle selbst eingerichtet. Auch wenn der zeitweilige Dauerregen und der kurze Wintereinbrauch die Arbeiten etwas verzögert haben, kann der bei der Gartenschau GmbH für Forschungsprojekte wie Turm oder Pavillon zuständige Hubert Meßmer hierfür nun Vollzug melden: „Die Vorbereitungen sind abgeschlossen.“

Baugrube für Fundament fertig

In der Woche vor Weihnachten ging es dann noch etwas weiter. Die Wangener Firma Fischbach hob die Baugrube aus und brachte am Boden eine Magerbetonschicht auf. Nach den Weihnachtsferien geht es mit dem Betonklotz weiter, der in der Form eines Vielecks und mit einer Fläche von rund 50 Quadratmetern das Fundament des Turms bilden soll. „Hierzu verwenden wir recycelten und CO2-reduzierten Beton“, so Meßmer. Die Prüfstatik sei bereits erfolgt und genehmigt.

Vier Wochen für den Holzbau kalkuliert

Mit dem Turm an sich, also dem Holzbau, soll es Mitte Februar losgehen. In der Kalenderwoche sieben soll hierfür eine Plattform eingerichtet. In der Woche darauf werden laut Plan die ersten, vorgefertigten Holzteile angeliefert und mit Hilfe eines Kran zusammengebaut. Vier Wochen Bauzeit kalkuliert Hubert Meßmer allein hierfür, und sagt: „Das wird spannend, weil so etwas zum ersten Mal gemacht wird.“ Begleitet werde der gesamte Herstellungsprozess von Gutachtern, die alles dokumentieren, prüfen und zulassen.

Nässe ist die größte Herausforderung

Wenn die Holzkonstruktion des etwa 22 Meter hohen Aussichtsturms steht, wird die stählerne Wendeltreppe elementeweise von oben eingehoben. Der Turm erhält zudem eine Verkleidung, eine Entwässerung und Zugänge. Ziel sei es, Anfang April fertig zu sein, so Hubert Meßmer. Größter Unsicherheitsfaktor bei dieser Rechnung ist aber das Wetter. „Schnee und Kälte macht uns weniger aus, herausfordernd wird es, wenn wir während des Holzbaus Dauerregen haben“, sagt der Projektleiter. „Wenn wir den nicht bekommen, haben wir bis zum Start der Landesgartenschau am 26. April einen kleinen Puffer.“

In der Haushaltsplanung sind für den Aussichtsturm Gesamtkosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Für das Projekt erhält die Stadt Wangen Zuschüsse in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro aus einem Fördertopf des Landes für Tourismusinfrastruktur. So wie es aktuell aussieht, werde man mit diesen Kosten hinkommen, so Meßmer.