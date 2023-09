Am Samstag bebt wieder die Hölle Süd

Nach drei Monaten Vorbereitung erwartet die Handballer der MTG mit dem TSV Schmiden gleich zu Beginn ein starker Gegner in der Württembergliga. Seit letzter Saison spielt der TSV nach dem Abstieg aus der Oberliga in der Württembergliga und beendete diese mit dem vierten Platz.

Eine Einschätzung fällt Trainer Sebastian Staudacher und dem Sportlichen Leiter Timo Feistle schwer. „Das ist eher ein Blick in die Glaskugel. Aber auf jeden Fall ist es eine Mannschaft, wo wir schon wissen werden danach, wo wir stehen“, schätzt Feistle ein. Zum Saisonbeginn kann der MTG-Trainer auf kein Videomaterial für die Vorbereitung zugreifen, weil es noch keine Spiele gab. Deshalb liegt der Fokus für Staudacher auf dem eigenen Spiel seines Teams: „Wir haben viele Dinge ein bisschen angepasst, was unsere Ausrichtung angeht. Ein paar Feinheiten und die Neuzugänge eingebunden. Daher ist es wichtig, dass wir uns am Anfang auf uns konzentrieren und uns gut reinfinden.“ Deshalb sei der Gegner für ihn daher tatsächlich zweitrangig.

Der Mannschaftsrat und der Kapitän der MTG Wangen

Grundsätzlich erwartet er ein höheres Level als in der Verbandsliga. „Diese Liga ist extrem ausgeglichen. Noch extremer als die Verbandsliga letztes Jahr. Es gibt ein ganz breites Mittelfeld und sicher die, die an der Spitze wegziehen werden. Aber ich glaube, es wird im Mittelfeld ganz, ganz eng und auch nach hinten“, lautet seine Prognose. Noch mehr als im vergangenen Jahr will er deshalb den Fokus von Woche zu Woche auf das nächste Spiel legen. „Da kommt es darauf an, wie wir spielen, was wir wollen und dass wir die Qualität, die wir haben, aufs Feld bringen und das gegen jeden Gegner zeigen.“ Vor dem Start in die neue Liga wurde das letzte Wochenende noch mal als Trainingslager genutzt. Allerdings mit einem Handicap, da die Halle am Samstag wegen Renovierung des Bodens gesperrt war. Ersatzweise ging es deshalb am ersten Tag um Teambuilding. Gewählt wurde ein Mannschaftsrat und ein neuer Kapitän.

Die Interessen einzelner Spieler im Team werden von nun an Tim Geyer, Nils Hindelang und Elia Mayer als Mannschaftsrat in der neuen Saison vertreten. Als Sprecher für das Team fungiert in Zukunft Aaron Mayer als neuer Kapitän. „Für mich ist der Mannschaftsrat gewichtiger als nur der Kapitän“, betont Staudacher, denn „ich glaube, dass die Jungs viel gemeinsam entwickeln und entscheiden sollten innerhalb des Teams“. Aus diesem Grund nahm Staudacher bewusst keinen Einfluss auf die Wahl. Das Ergebnis war knapp und für den Trainer ein Zeichen, „dass mehrere Spieler in der Mannschaft von Bedeutung sind, als nur einer.“

Vaterfreuden bei Sebastian Staudacher

Der Trainingstag am Sonntag und die Einheiten in dieser Woche sind noch mal wichtig, denn bis zur Schließung der Argensporthalle in der letzten Woche durfte zuvor zwei Wochen lang nicht geharzt werden. Positiv ist, dass gerade Semesterferien sind und alle Spieler, auch die Studenten, im Training dabei sind. „Die Jungs sind heiß und haben Bock darauf, dass es endlich los geht“ und teilen diese Freude mit ihrem Trainer, der im Juli Vater eines Mädchens geworden ist. Eine Einschätzung zum Spiel lässt Sebastian Staudacher offen, denn Vorbereitungsspiele seien immer etwas anderes. Fakt ist, der Saisonauftakt am Samstag wird für Trainer, Mannschaft, Sportlicher Leiter und den Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur spannend werden, sondern eventuell auch richtungsweisend für eine Standortbestimmung in der neuen Liga.

Neben den Herren starten auch die Frauen der MTG Wangen in die neue Saison. Am Samstag ab 18 Uhr empfangen die Handballerinnen der Württembergliga die SG Hofen/Hüttlingen.